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Социально ориентированные НКО могут выиграть спец грант губернатора Тюменской области

28 июля 11:23
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
Тюменские НКО смогут получить дополнительную субсидию по итогам специального конкурса грантов губернатора. Накануне для представителей социально ориентированных НКО провели консультацию по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе, сообщает департамент социального развития региона.

Приём заявок на спецконкурс начался 11 июля и продлится до 19 августа 2022 года.

Участниками консультации, которая состоялась 27 июля в региональном центре «Семья», стали более 70 человек, в том числе из районов области.

На встрече были рассмотрены требования к участникам спецконкурса, особенности регистрации СО НКО в личном кабинете на региональной платформе, вопросы подготовки и подачи проектов на портале конкурсов Тюменской области.

«Теперь заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме на платформе конкурса. Все это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур», пояснили представители ведомства.

Знания, полученные на консультации, помогут представителям некоммерческих организаций избежать технических ошибок при подаче заявки в электронном виде, правильно определить конкурсное направление и цели проекта.

Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года. Заявки на участие можно подать через личный кабинет на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Напоминаем, что в рамках спецконкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в форме субсидии от 300 тысяч до 1,3 миллионов рублей на реализацию своих социально значимых проектов по 3 направлениям:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (7 миллионов рублей);

• оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (1,5 миллионов рублей);

• сохранение исторической памяти (6,5 миллиона рублей).

Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 млн рублей.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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