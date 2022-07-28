Социально ориентированные НКО могут выиграть спец грант губернатора Тюменской области

Приём заявок на спецконкурс начался 11 июля и продлится до 19 августа 2022 года.
Участниками консультации, которая состоялась 27 июля в региональном центре «Семья», стали более 70 человек, в том числе из районов области.
На встрече были рассмотрены требования к участникам спецконкурса, особенности регистрации СО НКО в личном кабинете на региональной платформе, вопросы подготовки и подачи проектов на портале конкурсов Тюменской области.
«Теперь заявку на конкурс можно подать не выходя из дома. Экспертиза проектов также проходит в электронной форме на платформе конкурса. Все это обеспечивает доступность, понятность и прозрачность конкурсных процедур», пояснили представители ведомства.
Знания, полученные на консультации, помогут представителям некоммерческих организаций избежать технических ошибок при подаче заявки в электронном виде, правильно определить конкурсное направление и цели проекта.
Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года. Заявки на участие можно подать через личный кабинет на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Напоминаем, что в рамках спецконкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в форме субсидии от 300 тысяч до 1,3 миллионов рублей на реализацию своих социально значимых проектов по 3 направлениям:
• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (7 миллионов рублей);
• оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (1,5 миллионов рублей);
• сохранение исторической памяти (6,5 миллиона рублей).
Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 млн рублей.
Стоит отметить, что правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.