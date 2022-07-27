«Нежесткая диета»: женщинам рассказали, как любовь к своему телу поможет похудеть

Posted 27 июля 2022,, 17:39
Published 27 июля 2022,, 17:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на мнение эксперта, борьба с лишним весом успешнее всего проходит по принципу «хочу». Женщина должна осознать, что злоупотребление вредной, мусорной едой пагубно влияет на ее тело. Психолог подчеркнула, что похудение путем «жестких диет» не вызовет стабильного результата.
Она отметила, что любовь к себе должна выражаться не в строгих диетах, а в переходе на правильное питание, и таких атрибутах ухода за собой, как массаж, хорошее постельное белье, качественный крем для тела. Благодаря данному подходу у женщины вырабатывается базовая мотивация достичь внутреннего и внешнего идеала. А истории, когда похудение происходит через «должен» или «надо», не станут гармоничными и здоровыми. Необходимо интуитивно стремиться к тому, чтобы употреблять полезную пищу и работать над созданием фигуры мечты, тогда тело отреагирует на эти внутренние запросы, подчеркнула Хадарцева.