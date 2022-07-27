«Нежесткая диета»: женщинам рассказали, как любовь к своему телу поможет похудеть

Она отметила, что любовь к себе должна выражаться не в строгих диетах, а в переходе на правильное питание, и таких атрибутах ухода за собой, как массаж, хорошее постельное белье, качественный крем для тела. Благодаря данному подходу у женщины вырабатывается базовая мотивация достичь внутреннего и внешнего идеала. А истории, когда похудение происходит через «должен» или «надо», не станут гармоничными и здоровыми. Необходимо интуитивно стремиться к тому, чтобы употреблять полезную пищу и работать над созданием фигуры мечты, тогда тело отреагирует на эти внутренние запросы, подчеркнула Хадарцева.