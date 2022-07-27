«Nashgorod.ru» уже писал о том, что в Тюмени хотят активно развивать речной туризм. Хотя уже сейчас жители города могут выбрать для себя одну из 15 вариантов прогулок на теплоходе.
У нас в городе две компании организовывают путешествия на различных суднах. Так «Тюменская судоходная компания» организовывают дни рождения и вечеринки на палубах четырех видов речных транспортных средств.
Также теплоходы отбывают от причалов реки каждый час, поэтому попасть на водную прогулку может каждый. В будние дни билет для взрослого будет стоить 500 рублей, но в пятницу и выходные с 19.00 билет уже обойдется в 600 рублей. Дети старше 3-х лет в будни могут кататься на теплоходах за 400, но в пятницу, субботу и воскресенье за ребятишек придется платить, как за взрослых.
Малыши до 3-лет всегда могут посещать палубу бесплатно.
Но, если вы особый эстет, то можете выбрать для себя прогулку в сопровождении саксофониста или скрипача. Такие музыкальные прогулки и проводятся после 19:00 в пятницу и выходные, а потому и стоят на 100 рублей дороже.
А ежели вы пожелаете кататься по реке два часа, вместо одного, то тогда билет вам обойдется уже в тысячу рублей.
Приобрести билеты вы можете на городской набережной или же можно прибежать к самому теплоходу и купить билет прямо перед его отправкой в речное путешествие.
Судна отбывают от причала со стороны улицы республики, но располагается прямо напротив парковки. В 2ГИС вы можете вписать адрес — Республики 2, строение 1.
Но у «Тюменской судоходной компании» есть конкуренты, это компания «Викинг». Вы точно о них слушали, хотя, если сказать точнее, то слышали вы именно их. Это они на всю набережную кричат в мегафон о своих прогулках и приглашают гуляющих прокатиться по Туре.
Цена в этой компании заметно ниже. В любой день недели взрослые могут купить билет за 400 рублей, билет для детей от 3 до 10 лет обойдется в 200 рублей, а те, кому еще нет 3-х могут также кататься бесплатно.
Здесь теплоход «Викинг» отбывает от причала также каждый час, но уже с другой стороны Туры, у подножия моста Влюбленных.
Также «Викинг» может организовать вечеринку на палубе только для вас и ваших друзей на теплоходе «Адмирал», вмещающем до 16 человек. Для всех час поездки обойдется от 5 тысяч рублей.
На этом теплоходе, также как на других и на судах «Тюменской судоходной компании», во время путешествия играет музыка, но о ней стоит поговорить с организаторами заранее.
В прошлом году горожане яростно жаловались на то, что на теплоходе «Тюмень» весь час речной прогулки играл шансон. В частности известная песня Вороваек «Не воровка, не…».
Но если вы хотите быть поближе к воде, то, с недавнего времени, вы можете выбрать для себя прогулки на сапбордах. Их у нас организует компания «Live Drive».
За 1200р можно проплыть от Заречного парка до Конторы пароходства. Прогулка займет 2,5 часа.
Проследовать от Конторы пароходства до переправы у ТРЦ Сити-Молл можно за 1500 рублей, плыть по реке придется 3,5 часа.
А за 2500 можно пять часов рассекать по Туре, направляясь от села Лугового до Заречного парка.
В стоимость экскурсий входят: сам сапборд, инструктаж, спасательный жилет и фотосессия в процессе плавания.
А в случае, если вы хотите сами придумать себе маршрут, то можете арендовать сапборд на весь день за 1500 рублей. Но по такой цене можно его взять только в будние дни, в выходные такое удовольствие обойдется уже в 2000 рублей.
Спасательный жилет арендовать придется отдельно за 150 рублей в сутки. Так как на сапборде вероятность упасть в воды Туры намного выше, организаторы рекомендуют не пренебрегать своей безопасностью и в обязательном порядке надевать жилет.
Для суточной аренды вам еще придется оставить залог в 10 тысяч рублей и свой документ, как гарантию того, что вы вернете доску обратно владельцам.
Также стоит помнить, что сапборд выдерживает только 150 килограммов. А потому он вмещает либо одного человека, либо двух легких.