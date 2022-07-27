Также теплоходы отбывают от причалов реки каждый час, поэтому попасть на водную прогулку может каждый. В будние дни билет для взрослого будет стоить 500 рублей, но в пятницу и выходные с 19.00 билет уже обойдется в 600 рублей. Дети старше 3-х лет в будни могут кататься на теплоходах за 400, но в пятницу, субботу и воскресенье за ребятишек придется платить, как за взрослых.