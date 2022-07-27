Александр Моор: социально-экономическая ситуация в Тюменской области стабильная

Объем строительных работ за пять месяцев 2022 года на 8,2 процента выше, чем за январь — май 2021 года в сопоставимых ценах. В первом полугодии 2022 года введено в эксплуатацию 821,2 тыс. кв. метров жилья — в 1,6 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года.