Александр Моор: социально-экономическая ситуация в Тюменской области стабильная

По словам заместителя губернатора Андрея Пантелеева, ухудшения финансово-экономического состояния работающего населения в Тюменской области не выявлено.
Объем строительных работ за пять месяцев 2022 года на 8,2 процента выше, чем за январь — май 2021 года в сопоставимых ценах. В первом полугодии 2022 года введено в эксплуатацию 821,2 тыс. кв. метров жилья — в 1,6 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года.
Оборот розничной торговли за пять месяцев 2022 года — 193,2 миллиарда рублей. Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 4,9%. Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2 процента — ниже, чем в среднем по стране.
Также не наблюдается признаков дестабилизации и на региональном рынке труда. По данным на 26 июля 2022 года, в Тюменской области насчитывается порядка 4,2 тыс. безработных, что меньше, чем на аналогичные даты в первые два года пандемии.
Ситуация в финансовом секторе региона — стабильная.
«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе на уровне муниципалитетов. Наша основная задача — обеспечить занятость населения и своевременную выплату заработной платы», отметил Александр Моор.