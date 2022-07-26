Тюменская область на 87% выполнила план по госзакупкам

Выполнение планов по госзакупкам обсудили на очередном заседании президиума регионального правительства. Так, в 2022 году в Тюменской области реализуются 28 региональных государственных программ с общим объемом финансирования 35,3 млрд рублей. Общая сумма закупок уже превысила 30 млрд рублей. Все необходимые контракты заключены.
«Наибольший объем средств израсходован для реализации госпрограмм в таких сферах, как здравоохранение, образование, социальная политика, защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности, недропользование и охрана окружающей среды, развитие гражданского общества, физкультура и спорт», пояснил руководитель ведомства.
Глава Тюменской области Александр Моор поручил обеспечить полное и своевременное выполнение плана закупок в целях реализации региональных государственных программ.
Отметим, несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную жесткими санкциями, Тюменская область продолжает выполнять все обязательства в рамках реализации национальных проектов: расселение аварийного жилфонда, здравоохранение, образование, культура медицина, дороги.
Финансирование нацпроектов из федерального и областного бюджетов ведется своевременно и в полном объеме. Их реализация находится на личном контроле у губернатора региона Александра Моора.