Тюменская область на 87% выполнила план по госзакупкам

Выполнение планов по госзакупкам обсудили на очередном заседании президиума регионального правительства. Так, в 2022 году в Тюменской области реализуются 28 региональных государственных программ с общим объемом финансирования 35,3 млрд рублей. Общая сумма закупок уже превысила 30 млрд рублей. Все необходимые контракты заключены.