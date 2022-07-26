Тюменская «Инвестиционная платформа для бизнеса» вошла в топ-3 лучших проектов

«Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области» — это платформа для объединения инвесторов (в том числе частных), инициаторов проектов и инвестиционных организаций. С ее помощью предполагается в 7 раз сократить время принятия решения инвестором об инвестиции в проект — с 14 до 2 дней.