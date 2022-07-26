Тюменская «Инвестиционная платформа для бизнеса» вошла в топ-3 лучших проектов

Тюменская разработка была представлена на стратегической сессии по методологии клиентоцентричной архитектуры «Гостех», которая прошла 22–23 июля в Санкт-Петербурге. Всего на стратегической сессии было представлено 20 проектов, отбор прошли только 8.
«Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области» — это платформа для объединения инвесторов (в том числе частных), инициаторов проектов и инвестиционных организаций. С ее помощью предполагается в 7 раз сократить время принятия решения инвестором об инвестиции в проект — с 14 до 2 дней.
К ожидаемым эффектам от внедрения решения также относятся полное независимое взаимодействие между инициатором и инвестором проектов, 60-кратное сокращение трудозатрат заявителей, ежегодная экономия трудозатрат сотрудников государственных организаций на 25 тысяч человеко-часов, трехкратное увеличение количества инвестируемых проектов и размещение 100% инвестиционных проектов в едином реестре по субъекту.
С проектами, за которые проголосовали представители субъектов, проводилась работа в группах для совершенствования клиентского пути и доработки проекта.
В связи с заинтересованностью организаторов и ряда субъектов в сервисе «Инвестиционная платформа для бизнеса и предпринимательства Тюменской области» 28 июля планируется проведение дополнительной индивидуальной онлайн-сессии для подробной проработки проекта.
На территории Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Напомним, политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на развитие региональной экономики. В первую очередь она направлена на содействие развитию промышленных производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности и созданию благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время Тюменская область относится к числу регионов с высокой инвестиционной активностью и высоким экономическим потенциалом.
В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестпроектов и создания новых экономических возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.