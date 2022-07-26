Благодаря РЭО в Краснодарском крае появятся новые объекты переработки ТКО

Общая мощность переработки на объектах выйдет на уровень 1,5 миллиона тонн отходов в год. Предприятия откроются в Туапсинском районе (350 тысяч тонн в год), Анапе (200 тысяч тонн в год), Армавире (450 тысяч тонн в год), станице Староминской (200 тысяч тонн в год) и городе Верхнее Буу (300 тысяч тонн в год). Все объекты будут перерабатывать 100 % твердых коммунальных отходов и осуществлять утилизацию в виде компостирования.