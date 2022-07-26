Благодаря РЭО в Краснодарском крае появятся новые объекты переработки ТКО

Для осуществления этих планов региону предстоит до 21 июля внести в правительство скорректированную концепцию развития инфраструктуры по обращению с ТКО. Об этом сообщает 360tv.
Гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, рассказывая об итогах встречи с руководством края, сообщил, что ожидает представления обновленной концепции развития системы обращения с ТКО на территории Краснодарского края. На сегодня РЭО поддерживает концепцию создания пяти комплексов по обращению с твердыми отходами. Главной проблемой для ее выполнения остается оформление и предоставление земельных участков. Поэтому в РЭО ожидают максимального участия представителей региональных властей в решении задачи. Строительство объектов на территории Краснодарского края будет способствовать достижению регионом показателей нацпроекта «Экология» по уменьшению захоронения отходов на полигонах и росту объемов обработки ТКО.
Общая мощность переработки на объектах выйдет на уровень 1,5 миллиона тонн отходов в год. Предприятия откроются в Туапсинском районе (350 тысяч тонн в год), Анапе (200 тысяч тонн в год), Армавире (450 тысяч тонн в год), станице Староминской (200 тысяч тонн в год) и городе Верхнее Буу (300 тысяч тонн в год). Все объекты будут перерабатывать 100 % твердых коммунальных отходов и осуществлять утилизацию в виде компостирования.
Напомним, что в регионе по-прежнему очевидна проблема дефицита мощностей по захоронению твердых коммунальных отходов. Ожидается, что в ближайшее время власти завершат оформление земельного участка в Белореченском районе. Там будет построена вторая очередь полигона для нужд Сочи. Важно также в короткие сроки принять решение о реконструкции полигона, включая формирование и передачу территории, согласование проектной документации и осуществление строительства новой карты полигона.