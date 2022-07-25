В РЭО рассказали о реформе зеленых закупок в России

Гендиректор компании отметил, что одной из ведущих задач по развитию экономики замкнутого цикла в стране становится формирование подходящих для применения вторсырья условий, соответствующих установленным экономическим, экологическим и технологическим параметрам эффективности производств. Разработанные РЭО требования предназначены для формирования условий по увеличению масштабов реализации продукции, изготавливаемой с применением переработанных отходов, за счет роста спроса на такой товар. Буцаев подчеркнул, что в документы о закупках со следующего года будет вноситься требование указывать долю вторичных материальных ресурсах, использованных для выпуска продукции.