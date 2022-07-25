В РЭО рассказали о реформе зеленых закупок в России

Соответствующее постановление подписано правительством и передано на согласование.
Как пишет otr-online.ru, глава ППК “РЭО” Денис Буцаев заявил, что по новым правилам в договорах о государственных и муниципальных закупках будут указывать необходимость применения вторичных материальных ресурсов для изготовления товаров.
Гендиректор компании отметил, что одной из ведущих задач по развитию экономики замкнутого цикла в стране становится формирование подходящих для применения вторсырья условий, соответствующих установленным экономическим, экологическим и технологическим параметрам эффективности производств. Разработанные РЭО требования предназначены для формирования условий по увеличению масштабов реализации продукции, изготавливаемой с применением переработанных отходов, за счет роста спроса на такой товар. Буцаев подчеркнул, что в документы о закупках со следующего года будет вноситься требование указывать долю вторичных материальных ресурсах, использованных для выпуска продукции.
Компания утвердила основные группы наименований товаров, для которых при оформлении закупочных договоров необходимо будет указывать процент вторсырья, применяемого на производстве. К такой продукции РЭО отнесли изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства, мягкие покрытия, контейнеры и урны для мусора, удобрения органические, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей.
Весной текущего года РЭО при участии Минстроя, Минпромторга и Минсельхоза начали работать над запуском четырех отраслевых инициатив в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. Данные программы закрепляют возможность применения вторичных материальных ресурсов в промышленном секторе, АПК, сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства.