Тюменские школьники на каникулах ближе познакомились с миром IT-технологий

В ходе мероприятия «День цифры» с приветственным словом выступил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Он рассказал о том, как пришел в мир ИТ, с какими трудностями сталкивались программисты на заре становления этой отрасли, а также отметил широкий спектр возможностей, которые сейчас есть у современных детей. Также он дал несколько советов будущим программистам и разработчикам.
Также в этот день с ребятами своими знаниями поделился Андрей Руснак — 3D-художник и разработчик игр. Он рассказал о новых возможностях в сфере разработки игр, в каких студиях он работал и какое направление выбрать школьникам для быстрого развития в игровой индустрии.
После этого ребята прошли интерактивные командные игры: «Разработка игр», «Расследование киберинцидента», «Брейн-ринг» и «ТехноКрокодил». Они смогли быстро опознать интернет-мошенников, ответить на вопросы ИТ-сферы и понять, как создаются игровые персонажи.
«День цифры» — это федеральное мероприятие, в рамках которого дети могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий, узнавать интересное о работе ИТ-специалистов и проверить свои знания ИТ-сферы. С помощью проекта ребята могут не только отдохнуть на каникулах, но и получить пользу: узнать больше о мире информационных технологий, научиться разрабатывать игры, защищать себя от кибератак и разобраться в работе искусственного интеллекта.