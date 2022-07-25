Тюменские школьники на каникулах ближе познакомились с миром IT-технологий

«День цифры» — это федеральное мероприятие, в рамках которого дети могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий, узнавать интересное о работе ИТ-специалистов и проверить свои знания ИТ-сферы. С помощью проекта ребята могут не только отдохнуть на каникулах, но и получить пользу: узнать больше о мире информационных технологий, научиться разрабатывать игры, защищать себя от кибератак и разобраться в работе искусственного интеллекта.