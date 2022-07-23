РЭО выкупит облигации ООО "КПО Нева" на сумму 380,4 млн рублей

Как рассказал Денис Буцаев, этой зимой РЭО совместно с руководством Московской области открыл КПО «Нева» в Солнечногорске. В год предприятие может принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов, а утилизирует 373 тысячи, что составляет 75% от входящего потока. Эти показатели превышают те, что были заявлены в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО». Таким образом, план предприятия на 2024 год будет выполнен уже в 2022 году. В прошлом году РЭО выделил на создание комплекса 1,6 миллиарда рублей путем выкупа облигационного займа. В текущем году ППК «РЭО» планирует дофинансировать первый этап проекта на 380,4 миллиона рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект ожидаются в размере 8,5 миллиарда рублей. Благодаря участию РЭО в отрасль привлекут 4,9 миллиарда рублей внебюджетных средств, как добавил гендиректор РЭО Денис Буцаев.