РЭО выкупит облигации ООО "КПО Нева" на сумму 380,4 млн рублей

Размещение коммерческих облигаций на заявленную сумму состоялось 14 июля 2022 года. Ранее РЭО уже направил на создание объекта 1,6 миллиарда рублей, пишет РИА "Новости".
Как рассказал Денис Буцаев, этой зимой РЭО совместно с руководством Московской области открыл КПО «Нева» в Солнечногорске. В год предприятие может принимать на обработку 500 тысяч тонн отходов, а утилизирует 373 тысячи, что составляет 75% от входящего потока. Эти показатели превышают те, что были заявлены в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО». Таким образом, план предприятия на 2024 год будет выполнен уже в 2022 году. В прошлом году РЭО выделил на создание комплекса 1,6 миллиарда рублей путем выкупа облигационного займа. В текущем году ППК «РЭО» планирует дофинансировать первый этап проекта на 380,4 миллиона рублей через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект ожидаются в размере 8,5 миллиарда рублей. Благодаря участию РЭО в отрасль привлекут 4,9 миллиарда рублей внебюджетных средств, как добавил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию ППК «РЭО» Сергей Королев отметил, что всего РЭО планирует вложить в инвестиционный проект 1,987 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «КПО Нева». По условиям облигационного займа, в рамках второго выпуска срок обращения ценных бумаг составит до 87 месяцев, а процентная ставка окажется на уровне 4,75% годовых (50% ключевой ставки Банка России). Общий объем инвестиций ожидается в размере 8 528 900 000 рублей, как уточнил Королев.
На КПО «Нева» до 75% отходов отправят на утилизацию: выборка вторсырья на переработку составит до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт — до 30% и производство RDF-топлива — до 25%. Строительство комплекса началось в марте 2021 года, завод открылся в конце декабря 2021-го. Оборудование на объекте, которое на 61% произведено в России, соответствует высоким международным стандартам. Разработку, производство и наладку оборудования осуществила компания «Экомашгрупп».