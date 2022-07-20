Россиянам рассказали об опасностях встречи с ядовитой медузой

Posted 20 июля 2022,, 14:07
Published 20 июля 2022,, 14:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, специалист заявила, что свежий ожог стоит беречь от воздействия прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет может привести к появлению пигментных пятен.
Божок подчеркнула, что все виды медуз в определенный цикл становятся ядовитыми. Однако стоит отметить, что в Черном море такие смертельно опасные особи не живут. Эксперт отмечает, что яд медузы содержится на щупальцах, а не на шапке, поэтому их и стоит опасаться во время плавания. Но если яд все же попал на кожу, он может вызвать химические ожоги, покраснения и раздражения.
По словам специалиста, любой химический ожог необходимо как можно скорее смыть с кожи. Действие яда медузы поможет ослабить обычная пресная вода и мыло. А вот мочиться на место укуса Божок не советует, полезнее будет намазать поврежденную кожу увлажняющим кремом. После оказания первой помощи эксперт советует пропить курс антиаллергических препаратов хотя бы в течение нескольких дней.