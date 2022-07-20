Россиянам рассказали об опасностях встречи с ядовитой медузой

Божок подчеркнула, что все виды медуз в определенный цикл становятся ядовитыми. Однако стоит отметить, что в Черном море такие смертельно опасные особи не живут. Эксперт отмечает, что яд медузы содержится на щупальцах, а не на шапке, поэтому их и стоит опасаться во время плавания. Но если яд все же попал на кожу, он может вызвать химические ожоги, покраснения и раздражения.