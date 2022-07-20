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Подросткам Тюмени предлагают принять участие в образовательном медиапроекте

20 июля 11:53
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
До 31 июля можно подать заявку на проект «Медиа-поколение». Школьники Тюменской области смогут попробовать себя в создании креативного контента для социальных сетей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Принять участие могут учащиеся школ в возрасте от 12 до 17 лет.

«Медиа-поколение» пройдет в онлайн-формате по трем направлениям: фото, видео и социальные сети. Участники пройдут обучающие видеоуроки и лекции по направлениям, выполнят задания и защитят итоговый продукт. Также во время онлайн-программы за выполнение домашних заданий школьники смогут заработать баллы, их можно обменять на брендированную продукцию проекта.

Финалисты встретятся в очном формате 17 сентября во дворце творчества и спорта «Пионер». Победители получат призы и смогут стажироваться в региональном медиацентре Российского движения школьников.

Пройти регистрацию и получить всю актуальную информацию о «Медиа-поколении» можно в группе Медиасмены «Российского движения школьников» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

Справочно:

Проект «Медиа-поколение» выиграл грант в размере 240 тыс. рублей в номинации #расскажи_о_главном на форуме «Кадры будущего для регионов». Программа направлена на формирование и развитие команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона инициатив.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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