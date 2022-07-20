Подросткам Тюмени предлагают принять участие в образовательном медиапроекте

«Медиа-поколение» пройдет в онлайн-формате по трем направлениям: фото, видео и социальные сети. Участники пройдут обучающие видеоуроки и лекции по направлениям, выполнят задания и защитят итоговый продукт. Также во время онлайн-программы за выполнение домашних заданий школьники смогут заработать баллы, их можно обменять на брендированную продукцию проекта.