Подросткам Тюмени предлагают принять участие в образовательном медиапроекте

Принять участие могут учащиеся школ в возрасте от 12 до 17 лет.
«Медиа-поколение» пройдет в онлайн-формате по трем направлениям: фото, видео и социальные сети. Участники пройдут обучающие видеоуроки и лекции по направлениям, выполнят задания и защитят итоговый продукт. Также во время онлайн-программы за выполнение домашних заданий школьники смогут заработать баллы, их можно обменять на брендированную продукцию проекта.
Финалисты встретятся в очном формате 17 сентября во дворце творчества и спорта «Пионер». Победители получат призы и смогут стажироваться в региональном медиацентре Российского движения школьников.
Пройти регистрацию и получить всю актуальную информацию о «Медиа-поколении» можно в группе Медиасмены «Российского движения школьников» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».
Справочно:
Проект «Медиа-поколение» выиграл грант в размере 240 тыс. рублей в номинации #расскажи_о_главном на форуме «Кадры будущего для регионов». Программа направлена на формирование и развитие команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона инициатив.