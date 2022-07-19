Семь школьников представляют Тюменскую область в финале «Большой перемены»

Также стоит отметить, что забота о системе образования — один из приоритетов правительства Тюменской области. Для этого тюменские школы, колледжи и вузы оснащаются самым современным оборудованием, в том числе компьютерной техникой, а юные тюменцы могут свободно посещать спортивные и творческие секции и кружки.