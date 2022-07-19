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Семь школьников представляют Тюменскую область в финале «Большой перемены»

19 июля 10:42
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
В финале «Большой перемены» принимают участие 600 учеников 5–7 классов. Тюменскую область представляют семь финалистов из Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Сладковского района, передает департамент образования и науки Тюменской области.

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит в международном детском центре «Артек». Победителями станут 300 школьников. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от обратно.

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Фото: предоставлены Сибинтел-холдингом

Торжественное открытие финала состоялось 17 июля, а уже 20 июля в 10:00. С ребятами по видеосвязи пообщается президент Владимир Путин.

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Напомним, «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

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Также стоит отметить, что забота о системе образования — один из приоритетов правительства Тюменской области. Для этого тюменские школы, колледжи и вузы оснащаются самым современным оборудованием, в том числе компьютерной техникой, а юные тюменцы могут свободно посещать спортивные и творческие секции и кружки.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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