Семь школьников представляют Тюменскую область в финале «Большой перемены»

Финал всероссийского конкурса «Большая перемена» проходит в международном детском центре «Артек». Победителями станут 300 школьников. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от обратно.
Торжественное открытие финала состоялось 17 июля, а уже 20 июля в 10:00. С ребятами по видеосвязи пообщается президент Владимир Путин.
Напомним, «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.
Также стоит отметить, что забота о системе образования — один из приоритетов правительства Тюменской области. Для этого тюменские школы, колледжи и вузы оснащаются самым современным оборудованием, в том числе компьютерной техникой, а юные тюменцы могут свободно посещать спортивные и творческие секции и кружки.