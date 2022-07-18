Психиатр Федорович: Мандела выдержал 27 лет тюрьмы благодаря особым чертам характера

Напомним, с требованием к украинскому президенту Владимиру Зеленскому ранее выступила внучка бывшего лидера ЮАР Ндилека Мандела. Она подчеркнула, что ему следует неукоснительно соблюдать все принципы человечности. В противном случае вооруженное противостояние в стране мирным путем не урегулировать, констатировала Ндилека.