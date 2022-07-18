Психиатр Федорович: Мандела выдержал 27 лет тюрьмы благодаря особым чертам характера

Posted 18 июля 2022,, 13:34
Published 18 июля 2022,, 13:34
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Александр Федорович указал на генетическую предрасположенность Манделы и на отдельные черты его характера, пишет информационный портал NEWS.ru.
«Каждый человек обладает своими характерологическими чертами, и у каждого человека есть особенности своего темперамента. Иными словами, так каждый не сможет», — подчеркнул психиатр.
По мнению Федоровича, будущий лидер ЮАР обладал таким набором психологических качеств, которые помогли ему успешно справиться со всеми тяготами во время лишения свободы.
Напомним, с требованием к украинскому президенту Владимиру Зеленскому ранее выступила внучка бывшего лидера ЮАР Ндилека Мандела. Она подчеркнула, что ему следует неукоснительно соблюдать все принципы человечности. В противном случае вооруженное противостояние в стране мирным путем не урегулировать, констатировала Ндилека.
По ее словам, тысячи темнокожих студентов лишены своих прав и заперты в Украине. Вооруженный конфликт четко показал, что как лиц европейского происхождения «цветных» беженцев в Украине не воспринимают, подытожила Мандела.