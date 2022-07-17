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Медицинский туризм активно развивается в Тюменской области

17 июля 12:11
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюмень едут за здоровьем со всей России, а также иностранные пациенты. Ежегодно врачи проводят порядка 56000 операций в рамках масштабного проекта Medical City, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Этот проект объединил ведущие клиники, больницы и медицинские центры области. Чаще всего на лечение приезжают жители стран бывшего СНГ, а также есть пациенты из Турции, Китая, Болгарии, Сербии. Одним из популярных направлений является торакальная хирургия.

Буквально на днях на лечение в Тюмень приехал молодой мужчина из Таджикистана. Его в плановом порядке госпитализировали в торакальное отделение № 2 ОКБ № 1. С момента подачи заявки пациентом на операцию до приезда в Тюмень прошло чуть больше недели. После выписки врачи ОКБ будут контролировать состояние пациента и консультировать его в режиме онлайн, а через год он приедет снова в Тюмень.

Медицинская помощь иностранцам в регионе оказывается с 2019 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Напомним, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения. В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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