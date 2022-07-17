Медицинский туризм активно развивается в Тюменской области

Буквально на днях на лечение в Тюмень приехал молодой мужчина из Таджикистана. Его в плановом порядке госпитализировали в торакальное отделение № 2 ОКБ № 1. С момента подачи заявки пациентом на операцию до приезда в Тюмень прошло чуть больше недели. После выписки врачи ОКБ будут контролировать состояние пациента и консультировать его в режиме онлайн, а через год он приедет снова в Тюмень.