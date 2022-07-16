В тюменской области подростки летом успевают отдохнуть и заработать первые деньги

Отметим, в Тюменской области также уделяется большое внимание организации досуга детей в период летних каникул и их оздоровлению. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около более 95 процентов.