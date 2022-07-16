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В тюменской области подростки летом успевают отдохнуть и заработать первые деньги

16 июля 11:09
Фото: Пресс-служба главы Тюменского района
Тюменские школьники за летние каникулы успевают не только отдохнуть, но и получить первый трудовой стаж. К примеру, при содействии центра занятости населения только в столице региона и Тюменском районе трудоустроено более 2,9 тыс. подростков, сообщает пресс-служба губернатора области.

В основном школьники работают глав, школах, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, а также в областной больнице № 19 и на предприятиях. В их трудоустройстве задействованы 116 работодателей, из них 40 — организации внебюджетного сектора экономики.

Ребята осваивают профессии помощников вожатого, инструктора по спорту, культорганизатора, библиотекаря, медрегистратора, рабочего по благоустройству, подсобного рабочего, помощника лаборанта и других.

К примеру, в поселке Боровский этим летом для ребят создано 340 рабочих мест. Традиционно дети здесь участвуют в благоустройстве — ухаживают за цветочными клумбами, подметают улицы, убирают мусор в общественных местах. В очередной рабочий день отряд главы окрашивал детскую площадку у парка Победы. Покрасили и заборы, и горку.

Творческий отряд воспитанников отделения ИЗО ДШИ «Фантазия» преображает разные уголки поселка. Так, неожиданно яркими и притягательными стали стены лестничного марша и входная группа детской библиотеки.

В медицинский центр «Панацея» приняли на работу школьницу Диану Назмутдинову. В качестве регистратора она заполняет карточки пациентов. На молочном заводе «Абсолют» два подростка работают сортировщиками. Впервые трудоустроила ребят компания «БАФ-ИНЖИНИРИНГ». Парни выполняют подручную работу.

Отметим, в Тюменской области также уделяется большое внимание организации досуга детей в период летних каникул и их оздоровлению. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около более 95 процентов.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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