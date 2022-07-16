В тюменской области подростки летом успевают отдохнуть и заработать первые деньги

В основном школьники работают глав, школах, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, а также в областной больнице № 19 и на предприятиях. В их трудоустройстве задействованы 116 работодателей, из них 40 — организации внебюджетного сектора экономики.
Ребята осваивают профессии помощников вожатого, инструктора по спорту, культорганизатора, библиотекаря, медрегистратора, рабочего по благоустройству, подсобного рабочего, помощника лаборанта и других.
К примеру, в поселке Боровский этим летом для ребят создано 340 рабочих мест. Традиционно дети здесь участвуют в благоустройстве — ухаживают за цветочными клумбами, подметают улицы, убирают мусор в общественных местах. В очередной рабочий день отряд главы окрашивал детскую площадку у парка Победы. Покрасили и заборы, и горку.
Творческий отряд воспитанников отделения ИЗО ДШИ «Фантазия» преображает разные уголки поселка. Так, неожиданно яркими и притягательными стали стены лестничного марша и входная группа детской библиотеки.
В медицинский центр «Панацея» приняли на работу школьницу Диану Назмутдинову. В качестве регистратора она заполняет карточки пациентов. На молочном заводе «Абсолют» два подростка работают сортировщиками. Впервые трудоустроила ребят компания «БАФ-ИНЖИНИРИНГ». Парни выполняют подручную работу.
Отметим, в Тюменской области также уделяется большое внимание организации досуга детей в период летних каникул и их оздоровлению. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около более 95 процентов.