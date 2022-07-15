Встреча тюменского IT-сообщества состоится 22 июля

Представители региональной индустрии информационных технологий приглашаются к участию во встрече ИТ-сообщества, которая состоится 22 июля в 14:00 на очной площадке «Точки кипения — Тюмень». О предстоящем мероприятии рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Участники обсудят подготовку к XV Тюменскому цифровому форуму-выставке «Инфотех-2022», который в этом году пройдет 19–20 октября, реализацию мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» и действующие меры поддержки отрасли цифровых технологий. Представители ИТ-компаний узнают больше о программе льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов: об этом расскажут представители «ДОМ.РФ» и кредитные организации региона. Мероприятие пройдет с участием руководителям департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова. Участники встречи смогут в режиме открытого диалога задать интересующие вопросы, выступить с инициативой и обозначить перспективы развития. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Leader-ID. Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.