Встреча тюменского IT-сообщества состоится 22 июля

Участники обсудят подготовку к XV Тюменскому цифровому форуму-выставке «Инфотех-2022», который в этом году пройдет 19–20 октября, реализацию мероприятий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» и действующие меры поддержки отрасли цифровых технологий.
Представители ИТ-компаний узнают больше о программе льготного ипотечного кредитования для ИТ-специалистов: об этом расскажут представители «ДОМ.РФ» и кредитные организации региона.
Мероприятие пройдет с участием руководителям департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.
Участники встречи смогут в режиме открытого диалога задать интересующие вопросы, выступить с инициативой и обозначить перспективы развития.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.