В Тюменской области приступили к сбору первого урожая овощей

Здесь на сегодня в общей сложности убрано салатов с площади 3,2 гектара. Урожайность хорошая — 180 центнеров с гектара. Прямо с поля на прилавки уже начал поступать свежий салат сортов «Романо», «Айсберг», «Батавиа».
Одновременно на полях предприятия идет выборочная уборка капусты. Этого овоща также убрано с площади 3,2 гектара. Весомую урожайность — сразу 526 центнеров с гектара — дает в настоящее время сорт «Адема». Кстати, хозяйки ценят этот сорт за вкус и компактные головки, которые удобно резать для приготовления блюд. Производителей же он радует устойчивостью к растрескиванию, а кроме того, в поле он может сохраняться до 4 недель. Капуста свежего урожая уже начала поступать на прилавки торговых сетей, а также отгружается региональным покупателям.
Всего в Тюменской области посажено более одной тысячи гектаров овощей открытого грунта. На полях нашего региона овощеводы выращивают морковь, капусту, свеклу, лук, салаты.
Отметим, агропромышленный комплекс Тюменской области продолжает уверенный рост, несмотря на негативные тенденции в экономике, вызванные санкциями запада. Высоким темпам развития сельхозпредприятий региона способствуют меры господдержки и инвестиции в сельское хозяйство области.