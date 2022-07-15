В Тюменской области приступили к сбору первого урожая овощей

Одновременно на полях предприятия идет выборочная уборка капусты. Этого овоща также убрано с площади 3,2 гектара. Весомую урожайность — сразу 526 центнеров с гектара — дает в настоящее время сорт «Адема». Кстати, хозяйки ценят этот сорт за вкус и компактные головки, которые удобно резать для приготовления блюд. Производителей же он радует устойчивостью к растрескиванию, а кроме того, в поле он может сохраняться до 4 недель. Капуста свежего урожая уже начала поступать на прилавки торговых сетей, а также отгружается региональным покупателям.