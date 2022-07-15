Главные параметры выбора
Подбор подходящего стола на https://oneandhome.ru/stoly/obedennye-stoly — мероприятие индивидуальное, оно зависит не только от вкуса, но и от общего оформления. По каким же параметрам стоит выбирать банальный обеденный стол?
Габариты
Подбирая подходящий обеденный стол, необходимо учитывать не только размер кухни.Количество членов семьи, которые за ним расположатся, тоже имеет значение. Никто не должен себя чувствовать стеснённым и задевать локтями соседей. На каждого должно приходиться около 60 см пространства. Нелишним будет также оставить свободное место для приходящих гостей.
Слишком большой стол тоже не подойдёт, к такому решению можно прибегнуть только если кухня достаточно просторная. Для хлебосольной семьи, ютящейся в небольшой кухне, такой вариант неприемлем, так как он займёт большую часть пространства. В качестве альтернативного решения стоит обратить внимание на раскладывающееся модели.
Форма стола
Данный параметр тоже имеет значение. Традиционные столы бывают квадратными или прямоугольными, они подходят для кухни любой величины. Овальные и круглые модели, представленные в каталоге на https://oneandhome.ru/stoly/kruglye-stoly, выглядят гораздо более элегантно и уютно, они не травматичные, так как острых твёрдых углов у них нет, однако расположить их в кухне гораздо сложнее, так как пространства им требуется больше.
Для кухни небольшого размера можно выбрать альтернативное решение — полукруглую модель стола, одна сторона которого приставляется в стене. Для поклонников оригинальных решений можно выбрать обеденный стол любых очертаний, главное, чтобы удобству это не мешало.
Ножки — лучшая опора
Нижняя часть данного предмета мебели так же важна, как и верхняя. И здесь тоже есть, из чего выбрать. Модели которые предлагаются на современном рынке, поставляются на одной, двух или четырёх ножках. Помимо того что данный компонент создаёт эстетичный внешний вид, он ещё и влияет на устойчивость. Лучшим решением становится вариант с надежными ножками, которые не мешают расставлять стулья.
Из чего должен быть изготовлен стол
В качестве самых распространённых материалов для изготовления столов для кухни выступают:
Каждый выбирает для себя тот вариант, который ему подходит. В итоге кухня выглядит просто превосходно, а семья вместе с гостями с удовольствием собирается вместе.
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