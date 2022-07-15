Нижняя часть данного предмета мебели так же важна, как и верхняя. И здесь тоже есть, из чего выбрать. Модели которые предлагаются на современном рынке, поставляются на одной, двух или четырёх ножках. Помимо того что данный компонент создаёт эстетичный внешний вид, он ещё и влияет на устойчивость. Лучшим решением становится вариант с надежными ножками, которые не мешают расставлять стулья.