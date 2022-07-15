Губернатор Тюменской области провел прием по личным вопросам

Так, по поручению губернатора до 1 сентября будет отремонтирован Медведевский фельдшерско-акушерский пункт в Голышмановском городском округе.
Местный ФАП обслуживает 606 сельских жителей, в том числе 157 детей, 153 пенсионера, 53 инвалида. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым оборудованием. Однако в здании, где он находится, пока нет даже централизованного водоснабжения. Об этом губернатору рассказала жительница Медведево Галина Никифорова. Александр Моор пообещал Галине Георгиевне, что строители проведут ремонт внутри и снаружи ФАПа, смонтируют водопровод, канализацию, обновят электрику.
Также было решено провести ремонт классов в Неволинской общеобразовательной школе Ишимского района и приобрести для нее современное оборудование.
Кроме того, по просьбам жителей приняты решения о ремонте автодороги на улице Дорожной в деревне Ваньковка Ишимского района и благоустройстве двора двух многоквартирных домов на улице Знаменского в Тобольске.
Ранее губернатор Александр Моор принял решение поощрить муниципальные образования Тюменской области за работу по созданию качественной среды. Города и районы региона, лучше всех выполняющие задачи в данном направлении получат дополнительные средства из областного бюджета.