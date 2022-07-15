Губернатор Тюменской области провел прием по личным вопросам

Местный ФАП обслуживает 606 сельских жителей, в том числе 157 детей, 153 пенсионера, 53 инвалида. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен необходимым оборудованием. Однако в здании, где он находится, пока нет даже централизованного водоснабжения. Об этом губернатору рассказала жительница Медведево Галина Никифорова. Александр Моор пообещал Галине Георгиевне, что строители проведут ремонт внутри и снаружи ФАПа, смонтируют водопровод, канализацию, обновят электрику.