Впервые за 35 лет в Тюменской области пройдет кубок России по лапте

Соревнования пройдут впервые за 35-летнюю историю развития лапты в Тюменском регионе, на новом стадионе в поселке Боровском.
В борьбу вступят сильнейшие мужские и женские команды России. Тюменскую область будут представлять две дружины из Тюменского района (поселка Боровский и Винзили), Ярковского района и Тюмени.
«За Тюменскую область выступят 20 спортсменов, рассчитываем на самые высокие места. Можно сказать, что ребята шли к этому всю свою жизнь. К тому же реконструировали стадион. Приятно будет сыграть на новой площадке, думаю, не только нам, но и гостям», отметил зампрезидента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.
По итогам соревнований спортсменам, занявшим первые места, будут присвоены звания мастеров спорта России по лапте.
Кубок России по лапте проводится при поддержке Минспорта РФ, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, федерации русской лапты России, центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского муниципального района и федерации лапты Тюменской области.