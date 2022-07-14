Впервые за 35 лет в Тюменской области пройдет кубок России по лапте

«За Тюменскую область выступят 20 спортсменов, рассчитываем на самые высокие места. Можно сказать, что ребята шли к этому всю свою жизнь. К тому же реконструировали стадион. Приятно будет сыграть на новой площадке, думаю, не только нам, но и гостям», отметил зампрезидента федерации лапты Тюменской области Игорь Лукин.