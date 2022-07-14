В Тюменской области снизилось число отравлений наркотическими веществами

Ситуацию, складывающуюся в регионе, рассмотрели на заседании региональной антинаркотической комиссии под председательством губернатора Александра Моора.
По данным врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексея Торопова, с начала года в регионе почти в три раза увеличилась эффективность раскрытия фактов сбыта наркотических средств, более чем в два раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд.
«К уголовной ответственности привлечено 99 сбытчиков наркотиков, из них 77 действовали в составе преступных групп. Из незаконного оборота изъято более 72 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ», доложил руководитель ведомства.
В основном, наркотики в Тюменскую область поступают из других регионов. За отчетный период задержано три межрегиональных наркокурьера, изъято более 28 кг наркотических средств, выявлено две подпольные нарколаборатории.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских обратил внимание на необходимость усилить профилактическую работу, в том числе чаще привлекать к административной ответственности людей, которые употребляют наркотики.
Отдельно на заседании комиссии рассмотрели профилактические мероприятия для несовершеннолетних: в регионе проводится масштабная информационная кампания, ребят привлекают к общественной деятельности, к спортивным мероприятиям. В планах — проведение анкетирования.