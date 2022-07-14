В Тюменской области снизилось число отравлений наркотическими веществами

По данным врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области Алексея Торопова, с начала года в регионе почти в три раза увеличилась эффективность раскрытия фактов сбыта наркотических средств, более чем в два раза увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд.