Ученики Центра робототехники стали участниками образовательной смены в «Сириусе»

В Центре робототехники и АСУ Тюменской области школьники бесплатно обучаются актуальным направлениям ИТ-сферы: робототехника, программирование, создание и разработка игр, 3D-моделирование, изучение нейросетей, системного администрирования и т. д. Все обучение бесплатное. По итогам курсов ребята защищают свои проекты перед представителями регионального ИТ-сообщества, отраслевых органов власти и вузов. Несмотря на юный возраст, талантливые ученики ЦриАСУ создают проекты и решения, которые можно применять в решении реальных задач развития ключевых отраслей.