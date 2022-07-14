Ученики Центра робототехники стали участниками образовательной смены в «Сириусе»

Игорь Дышлевский и Андрей Балин — занимаются в Центре робототехники и АСУ. Ребята представляли проекты в категориях «Умный город и безопасность» и «Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение».
Сейчас ребята вместе с другими победителями находятся в учебном центре «Сириус» в Сочи на специальной программе «Большие вызовы». В течение трех недель школьники будут создавать научно-исследовательские и научно-технические проекты по ключевым направлениям стратегии научно-технологического развития РФ.
В Центре робототехники и АСУ Тюменской области школьники бесплатно обучаются актуальным направлениям ИТ-сферы: робототехника, программирование, создание и разработка игр, 3D-моделирование, изучение нейросетей, системного администрирования и т. д. Все обучение бесплатное. По итогам курсов ребята защищают свои проекты перед представителями регионального ИТ-сообщества, отраслевых органов власти и вузов. Несмотря на юный возраст, талантливые ученики ЦриАСУ создают проекты и решения, которые можно применять в решении реальных задач развития ключевых отраслей.
Отметим, что с момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.