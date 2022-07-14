Тюменские НКО приглашают обсудить лучшие практики по борьбе с бедностью

Мероприятие пройдет 21 июля с 10 до 17 часов в «Точке кипения — Тюмень» по адресу: ул. Республики, 142.
Ведущие региональные эксперты и лидеры СО НКО расскажут о наиболее перспективных тенденциях и инструментах поддержки людей с доходами ниже прожиточного минимума.
На конференции будут рассмотрены возможности использования в целях борьбы с бедностью ресурсно ориентированных моделей социального взаимодействия и неденежной экономики, социального контракта и программ повышения финансовой грамотности населения.
Также будут работать три проектные лаборатории. В ходе их работы участники конференции выработают практические решения и рекомендации, которые затем будут переданы в профильные органы власти.
К участию в событии приглашаются представители некоммерческого сектора и волонтерских организаций, чья работа связана с помощью людям.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.