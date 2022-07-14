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Тюменские НКО приглашают обсудить лучшие практики по борьбе с бедностью

14 июля 12:07
Фото: сайт правительства Тюменской области
Общественный совет при департаменте социального развития Тюменской области и альянс СО НКО Тюменской области приглашают на конференцию «Лучшие практики СО НКО в направлении борьбы с бедностью: опыт и перспективы».

Мероприятие пройдет 21 июля с 10 до 17 часов в «Точке кипения — Тюмень» по адресу: ул. Республики, 142.

Ведущие региональные эксперты и лидеры СО НКО расскажут о наиболее перспективных тенденциях и инструментах поддержки людей с доходами ниже прожиточного минимума.

На конференции будут рассмотрены возможности использования в целях борьбы с бедностью ресурсно ориентированных моделей социального взаимодействия и неденежной экономики, социального контракта и программ повышения финансовой грамотности населения.

Также будут работать три проектные лаборатории. В ходе их работы участники конференции выработают практические решения и рекомендации, которые затем будут переданы в профильные органы власти.

К участию в событии приглашаются представители некоммерческого сектора и волонтерских организаций, чья работа связана с помощью людям.

Предварительная регистрация ссылке.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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