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Мобильные приложения правительства Тюменской области теперь можно скачать в Rustore

14 июля 12:23
Фото: pexels.com
Мобильные приложения, разработанные департаментом информатизации Тюменской области, теперь также размещаются в магазине Rustore.
Фото: Департамент информатизации Тюменской области

В магазине размещены мобильные приложения, пользующиеся особой популярностью среди жителей Тюменской области: «Мой терапевт 72», «Телемед 72», «ЖКХ 72», «Образование 72» и другие.

RuStore — альтернативный магазин приложений. Здесь можно установить на смартфон государственные приложения, развлекательные, полезные для развития, для заработка через интернет. Установка происходит также, как в «Google Play» — находите программу, нажимаете «Установить», открываете и разрешаете к ней доступ.

Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется региональная программа цифровой трансформации. Она содержит детализированный состав мероприятий и источников финансирования стратегии. В рамках программы до 2024 в Тюменской области будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации. Программа цифровой трансформации разрабатывалась в соответствии с интересами и потребностями региона в таких направлений, как государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.

Всего в 2022–2024 годах на реализацию мероприятий программы предусматривается 1 732 844,53 тыс. руб. (из них 755,3 тыс. руб. из федерального бюджета).

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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