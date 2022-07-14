Мобильные приложения правительства Тюменской области теперь можно скачать в Rustore

RuStore — альтернативный магазин приложений. Здесь можно установить на смартфон государственные приложения, развлекательные, полезные для развития, для заработка через интернет. Установка происходит также, как в «Google Play» — находите программу, нажимаете «Установить», открываете и разрешаете к ней доступ.
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется региональная программа цифровой трансформации. Она содержит детализированный состав мероприятий и источников финансирования стратегии. В рамках программы до 2024 в Тюменской области будет реализовано 49 проектов в сфере цифровизации. Программа цифровой трансформации разрабатывалась в соответствии с интересами и потребностями региона в таких направлений, как государственное управление, здравоохранение, образование и наука, транспорт и логистика, развитие городской среды, социальная сфера.
Всего в 2022–2024 годах на реализацию мероприятий программы предусматривается 1 732 844,53 тыс. руб. (из них 755,3 тыс. руб. из федерального бюджета).