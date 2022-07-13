Психолог рассказала, как стоит обсуждать финансовые вопросы со своей половиной

По словам Журавлевой, важность темы семейного бюджета не стоит недооценивать, и разговор о финансах необходимо начать именно тогда, когда пара поняла, что отношения у них долгосрочные. Можно обсудить тему финансов единожды и больше к ней не возвращаться, а можно периодически поднимать такие вопросы, как распределение бюджета в паре. Мужчина и женщина должны обсудить возможности общего или совместного бюджета и выбрать наиболее приемлемый вариант. Если наблюдаются какие-либо разногласия, каждая из сторон должна аргументировать, почему она считает выбранный вариант лучшим. Кроме того, стоит поговорить о возможных накоплениях, кредитах и декретном отпуске одного из членов семьи, если он планируется.