Психолог рассказала, как стоит обсуждать финансовые вопросы со своей половиной

Posted 13 июля 2022,, 17:12
Published 13 июля 2022,, 17:12
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, эксперт предлагает влюбленным открыто обсуждать все волнующие их финансовые вопросы. Также специалист уточнила, с каких именно вопросов стоит начать такой диалог.
По словам Журавлевой, важность темы семейного бюджета не стоит недооценивать, и разговор о финансах необходимо начать именно тогда, когда пара поняла, что отношения у них долгосрочные. Можно обсудить тему финансов единожды и больше к ней не возвращаться, а можно периодически поднимать такие вопросы, как распределение бюджета в паре. Мужчина и женщина должны обсудить возможности общего или совместного бюджета и выбрать наиболее приемлемый вариант. Если наблюдаются какие-либо разногласия, каждая из сторон должна аргументировать, почему она считает выбранный вариант лучшим. Кроме того, стоит поговорить о возможных накоплениях, кредитах и декретном отпуске одного из членов семьи, если он планируется.
Психолог отмечает: если обсуждения такого характера вызывают у партнера отрицание, стоит узнать, откуда взялась такая реакция. Может быть, он просто не привык обсуждать финансовые вопросы или считает, что пока не стоит начинать такие разговоры.
Журавлева предупреждает, что в любых длительных отношениях тему финансов все равно придется обсуждать.