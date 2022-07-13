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Posted 13 июля 2022,, 17:12

Published 13 июля 2022,, 17:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Психолог рассказала, как стоит обсуждать финансовые вопросы со своей половиной

13 июля 2022, 17:12
Психолог Татьяна Журавлева в ходе беседы с журналистами обратилась к российским парам, которые в будущем планируют пожениться, и призвала их решить все финансовые вопросы до свадьбы. Обсуждение тем финансов и бюджета перед бракосочетанием позволит избежать «неприятных неожиданностей» в семейной жизни.

Как пишет NEWS.ru, эксперт предлагает влюбленным открыто обсуждать все волнующие их финансовые вопросы. Также специалист уточнила, с каких именно вопросов стоит начать такой диалог.

По словам Журавлевой, важность темы семейного бюджета не стоит недооценивать, и разговор о финансах необходимо начать именно тогда, когда пара поняла, что отношения у них долгосрочные. Можно обсудить тему финансов единожды и больше к ней не возвращаться, а можно периодически поднимать такие вопросы, как распределение бюджета в паре. Мужчина и женщина должны обсудить возможности общего или совместного бюджета и выбрать наиболее приемлемый вариант. Если наблюдаются какие-либо разногласия, каждая из сторон должна аргументировать, почему она считает выбранный вариант лучшим. Кроме того, стоит поговорить о возможных накоплениях, кредитах и декретном отпуске одного из членов семьи, если он планируется.

Психолог отмечает: если обсуждения такого характера вызывают у партнера отрицание, стоит узнать, откуда взялась такая реакция. Может быть, он просто не привык обсуждать финансовые вопросы или считает, что пока не стоит начинать такие разговоры.

Журавлева предупреждает, что в любых длительных отношениях тему финансов все равно придется обсуждать.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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