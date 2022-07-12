В Тюмени на форуме СУП-2022 соберутся предприниматели со всего мира

Форум проводится общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Юбилейный СУП посетят более 1500 участников из 15 стран мира.
За 10 лет форум стал главной площадкой по развитию экосистемы предпринимательства в России. «За эти годы форум зарекомендовал себя как самая эффективная площадка для развития молодежного предпринимательства. Тысячи молодых предпринимателей, которые собираются на СУПе, получают возможность вывести свой бизнес на новый уровень. Сотни подписанных соглашений, тысячи реализованных за эти годы инвестиционных проектов являются тому подтверждением. В этом году форум обещает быть очень продуктивным на новые контакты и реализацию новых возможностей», — рассказал вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров.
В этом году на СУПе будут работать самые актуальные и востребованные площадки: цифровизация и digital, импортозамещение, маркетплейсы и online-торговля, технологии блокчейн, метавселенные, молодежное предпринимательство, ярмарка инвестиций, а также INNOWEEK — площадка, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.
Официальное открытие форума пройдет с участием губернатора Тюменской области и приглашенных гостей. К участию в пленарном заседании приглашены Максим Решетников — министр экономического развития РФ, Денис Мантуров — министр промышленности и торговли РФ, Валерий Фальков — министр науки и высшего образования РФ, Сергей Кравцов — министр просвещения РФ, Владимир Якушев — полномочный представитель президента РФ в УрФО, Александр Калинин — президент «Опоры России» и другие. В рамках пленарного заседания участники обсудят новую экономическую политику и ставку на малый бизнес в 2022 году.