В Тюмени на форуме СУП-2022 соберутся предприниматели со всего мира

За 10 лет форум стал главной площадкой по развитию экосистемы предпринимательства в России. «За эти годы форум зарекомендовал себя как самая эффективная площадка для развития молодежного предпринимательства. Тысячи молодых предпринимателей, которые собираются на СУПе, получают возможность вывести свой бизнес на новый уровень. Сотни подписанных соглашений, тысячи реализованных за эти годы инвестиционных проектов являются тому подтверждением. В этом году форум обещает быть очень продуктивным на новые контакты и реализацию новых возможностей», — рассказал вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров.