В Тюмени более 7 тысяч родителей будущих первоклашек подали заявление на госуслугах

Такие результаты говорят о востребованности электронной услуги для родителей будущих первоклассников.
Ссылки на электронные формы услуги:
Услуги доступны при наличии подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru. При заполнении заявления пользователям необходимо указать паспортные данные родителя, данные из свидетельства о рождении ребенка, сведения о регистрации родителя и ребенка, школу, куда планируется зачисление ребенка.
Также напоминаем, что через сайт госуслуг можно записать ребенка на программы дополнительного образования. Заявление на запись в кружок рассматривают в течение 7 рабочих дней, но если есть вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней.
Подача заявлений в электронной форме позволяет оперативно отслеживать статусы направленных заявлений в личном кабинете на портале услуг. Это удобно как для родителей, так и для сотрудников образовательных организаций.
Информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».
В 2021 году подключили некоторые населенные пункты к интернету, обеспечили доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах и другое. А в текущем году интернет появится в 41 населенном пункте региона. Также жители региона проявляли желание подключить свои домохозяйства к сети физических и юридических лиц. В прошлом году поступило 1 500 заявок от тюменцев из труднодоступных населенных пунктов.