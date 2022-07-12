Демограф Ракша рассказал, как перекрыть естественную убыль населения России

Приблизиться к такому показателю Россия могла бы в случае, если бы на второго ребенка семьям выплачивали по миллиону рублей, а на третьего — полтора миллиона. Демограф акцентировал внимание на том, что появление в российских семьях второго и третьего ребенка напрямую зависит от доходов, которыми они располагают. Между тем, рождаемость можно повысить и при помощи иных мер, отметил эксперт.