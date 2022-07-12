Демограф Ракша рассказал, как перекрыть естественную убыль населения России

Posted 12 июля 2022,, 08:03
Published 12 июля 2022,, 08:03
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Корреспонденты информационного портала NEWS.ru пишут, что Ракша прокомментировал статистику, озвученную Минздравом России. Специалисты ведомства сообщили, что в 2021 году в нашем государстве родились около 1,4 миллиона человек.
В минувшем году в стране зарегистрировали 2,441 миллиона смертей, 650-670 из которых – это избыточные летальные исходы от коронавирусной инфекции. Базовая фоновая смертность без COVID-19 составляет, таким образом, в пределах 1,78–1,79 миллиона.
«Если бы ковида не было, то у нас должно было рождаться примерно 1,8 миллиона детей, чтобы не было хотя бы естественной убыли», — заявил Ракша.
Приблизиться к такому показателю Россия могла бы в случае, если бы на второго ребенка семьям выплачивали по миллиону рублей, а на третьего — полтора миллиона. Демограф акцентировал внимание на том, что появление в российских семьях второго и третьего ребенка напрямую зависит от доходов, которыми они располагают. Между тем, рождаемость можно повысить и при помощи иных мер, отметил эксперт.
«Необходимую рождаемость можно было бы обеспечить, если бы у нас было больше детских садов, яслей, был институт государственных нянь, если бы уровень [социального] неравенства был ниже, если бы экономика росла на уровне 3–4 процентов», — заключил российский демограф.
Минздрав РФ ранее выступил с заявлением о том, что в стране наблюдается «чрезвычайная» ситуация с демографией. Ключевыми факторами специалисты профильного ведомства назвали сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, а также «старение» рождаемости.
Однако, тенденция эта – общемировая, и проблемы рождаемости социально-экономического характера правительство подменяет медицинскими.
Следует также отметить, что главными составляющими безопасности демографии любой страны, кроме экономики, являются: уверенность граждан в своем будущем, их половая грамотность, а также профилактика домашнего насилия.
Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что к концу осени 2022 года население нашей планеты увеличится до восьми миллиардов.