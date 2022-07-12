nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2022,, 08:03

Published 12 июля 2022,, 08:03

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Демограф Ракша рассказал, как перекрыть естественную убыль населения России

12 июля 2022, 08:03
Перекрыть естественную убыль населения Российской Федерации можно в случае, если на свет будут появляться 1,8 миллиона детей ежегодно. Однако, демограф Алексей Ракша заявил, что достичь такого показателя пока невозможно.

Корреспонденты информационного портала NEWS.ru пишут, что Ракша прокомментировал статистику, озвученную Минздравом России. Специалисты ведомства сообщили, что в 2021 году в нашем государстве родились около 1,4 миллиона человек.

В минувшем году в стране зарегистрировали 2,441 миллиона смертей, 650-670 из которых – это избыточные летальные исходы от коронавирусной инфекции. Базовая фоновая смертность без COVID-19 составляет, таким образом, в пределах 1,78–1,79 миллиона.

«Если бы ковида не было, то у нас должно было рождаться примерно 1,8 миллиона детей, чтобы не было хотя бы естественной убыли», — заявил Ракша.

Приблизиться к такому показателю Россия могла бы в случае, если бы на второго ребенка семьям выплачивали по миллиону рублей, а на третьего — полтора миллиона. Демограф акцентировал внимание на том, что появление в российских семьях второго и третьего ребенка напрямую зависит от доходов, которыми они располагают. Между тем, рождаемость можно повысить и при помощи иных мер, отметил эксперт.

«Необходимую рождаемость можно было бы обеспечить, если бы у нас было больше детских садов, яслей, был институт государственных нянь, если бы уровень [социального] неравенства был ниже, если бы экономика росла на уровне 3–4 процентов», — заключил российский демограф.

Минздрав РФ ранее выступил с заявлением о том, что в стране наблюдается «чрезвычайная» ситуация с демографией. Ключевыми факторами специалисты профильного ведомства назвали сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, а также «старение» рождаемости.

Однако, тенденция эта – общемировая, и проблемы рождаемости социально-экономического характера правительство подменяет медицинскими.

Следует также отметить, что главными составляющими безопасности демографии любой страны, кроме экономики, являются: уверенность граждан в своем будущем, их половая грамотность, а также профилактика домашнего насилия.

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам прогнозирует, что к концу осени 2022 года население нашей планеты увеличится до восьми миллиардов.

#Общество#Светлана (Холдинг) Павлова#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28