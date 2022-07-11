В Тюменской области прошли соревнования по робототехнике среди школьников

Робототехнические соревнования прошли по трем направлениям: отборочный этап Кубка РТК, Следование по линии и Битва роботов. Всего в мероприятии приняли участие более 50 школьников со всего региона.
Робототехнические соревнования – это возможность для школьников проверить себя и свои навыки. Соревнования проходят несколько раз в году, поэтому ребята могут регулярно улучшать своих роботов и каждый раз участвовать в соревнованиях. В итоге победители в каждой дисциплине получают грамоты и ценные призы.
Победители отборочного этапа «Кубок РТК: Тюмень» в номинации «Искатели»:I место – Касымов Даниал;II место – Разуваева Полина;III место – Шахов Сергей и Брицкий Артем.
В категории «Экстремалы» места распределились следующим образом:I место – Балдин Святослав;II место – Гурьев Александр;III место – Марченко Ярослав.
Победители дисциплины «Следование по линии»:I место – Ганченко Максим и Унжаков Антон (номинация «Start»)/Симанов Илья и Дружков Ярослав (номинация «Open»);II место – Калашницин Степан (номинация «Start»)/Кайгородов Дмитрий и Габрусь Савелий (номинация «Open»);III место – Молодых Владислав (номинация «Start»)/Уткин Иван (номинация «Open»).
Призеры в дисциплине «Битва роботов»:I место – Лапин Кирилл (номинация «Light»)/Балуев Максим и Коротков Вадим (номинация «Medium»);II место – Абрамушкин Александр (номинация «Light»)/Брицкий Артём (номинация «Medium»);III место – Михайлов Семён (номинация «Light»)/Багин Тимофей (номинация «Medium»).
В следующий раз ребята встретятся уже осенью в Тюмени на финальных соревнованиях.
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