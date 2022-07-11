В Тюменской области прошли соревнования по робототехнике среди школьников

Робототехнические соревнования – это возможность для школьников проверить себя и свои навыки. Соревнования проходят несколько раз в году, поэтому ребята могут регулярно улучшать своих роботов и каждый раз участвовать в соревнованиях. В итоге победители в каждой дисциплине получают грамоты и ценные призы.