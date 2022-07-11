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Тюменские автогонщики взяли золото во всех дисциплинах областного чемпионата

11 июля 11:07
Фото: Федерация автомобильного спорта Тюменской области
В минувшие в поселке Метелёво состоялся первый тур чемпионата Тюменской области по автомобильному спорту в дисциплине «ралли-спринт» — «Асфальтовый спринт — 2022». В соревнованиях приняли участие 25 автогонщиков из Тюменского, Ишимского районов и Екатеринбурга, сообщает департамент физической культуры и спорта.

Мастерство в заездах продемонстрировали не только мужчины — на трассу вышли 6 представительниц прекрасного пола. Несмотря на жаркую погоду, пилоты показали достойные результаты.

Участники «Асфальтового спринта — 2022» разыграли комплекты наград в четырех дисциплинах.

«Ралли-спринт 1400»:

  • 1 место — Наталья Маловецкая (г. Тюмень);
  • 2 место — Михаил Помыткин (г. Тюмень);
  • 3 место — Петр Носов (Ишимский район).

«Ралли-спринт 1600»:

  • 1 место — Михаил Кайминов (г. Тюмень);
  • 2 место — Ярослав Евсеев (г. Тюмень);
  • 3 место — Павел Городцов (г. Тюмень).

«Ралли-спринт 2000»:

  • 1 место — Сергей Тюшняков (г. Тюмень);
  • 2 место — Евгений Ташланов (г. Тюмень);
  • 3 место — Алексей Смирнов (г. Ишим).

«Ралли-спринт «Свободный»:

  • 1 место — Сергей Тюшняков (г. Тюмень);
  • 2 место — Алексей Смирнов (г. Ишим);
  • 3 место — Павел Силаев (г. Екатеринбург).

Лучшей в общекомандном зачете стала команда областной столицы «СТО «Глушитель».

Областной чемпионат состоит из 5 туров. Второй этап запланирован на 30 июля на автодроме ВОА (11 км Ялуторовского тракта). По словам организаторов, присоединиться к заездам можно на любом этапе соревнований.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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