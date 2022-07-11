Тюменские автогонщики взяли золото во всех дисциплинах областного чемпионата

Мастерство в заездах продемонстрировали не только мужчины — на трассу вышли 6 представительниц прекрасного пола. Несмотря на жаркую погоду, пилоты показали достойные результаты.
Участники «Асфальтового спринта — 2022» разыграли комплекты наград в четырех дисциплинах.
«Ралли-спринт 1400»:
«Ралли-спринт 1600»:
«Ралли-спринт 2000»:
«Ралли-спринт «Свободный»:
Лучшей в общекомандном зачете стала команда областной столицы «СТО «Глушитель».
Областной чемпионат состоит из 5 туров. Второй этап запланирован на 30 июля на автодроме ВОА (11 км Ялуторовского тракта). По словам организаторов, присоединиться к заездам можно на любом этапе соревнований.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.