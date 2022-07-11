Тюмень готовится к проведению финала Всероссийского конкурса «Учитель года России»

В рамках первого тура в тюменской гимназии № 16 с 22 по 27 сентября пройдут конкурсные испытания «Урок» и «Воспитательное событие». Участников второго тура ждут конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года», которые состоятся в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 29 и 30 сентября.