Для тюменских школьников провели урок по IT-профессиям

В завершение выступления эксперт подчеркнул, что работать в IT можно не только программистом и разработчиком. Как и в любой другой сфере, здесь всегда нужны хорошие управленцы, дизайнеры, тестировщики, ведь хорошо сделанный проект — это всегда результат совместного труда множества специалистов, каждый из которых вносит вклад по своим компетенциям.