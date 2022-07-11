Для тюменских школьников провели урок по IT-профессиям

«День цифры» — это федеральное мероприятие, созданное специально для летних школьных смен, в рамках работы которых ребята могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий и узнавать интересное о работе ИТ-специалистов.
На мероприятии школьники познакомились с Андреем Лозицким — генеральным директором группы компаний «ТюмБИТ». Эксперт рассказал ребятам о том, почему ИТ-сфера сейчас популярна. Но больше всего школьникам было интересно узнать про работу «белых хакеров».
В завершение выступления эксперт подчеркнул, что работать в IT можно не только программистом и разработчиком. Как и в любой другой сфере, здесь всегда нужны хорошие управленцы, дизайнеры, тестировщики, ведь хорошо сделанный проект — это всегда результат совместного труда множества специалистов, каждый из которых вносит вклад по своим компетенциям.
После выступления спикера участники урока закрепили полученные знания на практике: сыграли в игры по информационной безопасности и на общее знание ИТ-технологий. Многие ребята уже знают основные правила безопасности: знают, как создавать безопасные пароли, как безопасно оплачивать покупки на сайте и как отличить поддельный, фишинговый сайт от настоящего.
Подобные мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» и позволяют детям лучше узнать о мире цифровых технологий, о перспективах работы в этой сфере.