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Для тюменских школьников провели урок по IT-профессиям

11 июля 11:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Сегодня, 11 июля, для ребят летней смены школы № 7 прошел «День цифры», организованный департаментом информатизации Тюменской области.

«День цифры» — это федеральное мероприятие, созданное специально для летних школьных смен, в рамках работы которых ребята могут в игровом формате знакомиться с миром цифровых технологий и узнавать интересное о работе ИТ-специалистов.

На мероприятии школьники познакомились с Андреем Лозицким — генеральным директором группы компаний «ТюмБИТ». Эксперт рассказал ребятам о том, почему ИТ-сфера сейчас популярна. Но больше всего школьникам было интересно узнать про работу «белых хакеров».

В завершение выступления эксперт подчеркнул, что работать в IT можно не только программистом и разработчиком. Как и в любой другой сфере, здесь всегда нужны хорошие управленцы, дизайнеры, тестировщики, ведь хорошо сделанный проект — это всегда результат совместного труда множества специалистов, каждый из которых вносит вклад по своим компетенциям.

После выступления спикера участники урока закрепили полученные знания на практике: сыграли в игры по информационной безопасности и на общее знание ИТ-технологий. Многие ребята уже знают основные правила безопасности: знают, как создавать безопасные пароли, как безопасно оплачивать покупки на сайте и как отличить поддельный, фишинговый сайт от настоящего.

Подобные мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» и позволяют детям лучше узнать о мире цифровых технологий, о перспективах работы в этой сфере.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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