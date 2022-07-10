Все департаменты Тюменской области работают с населением через соцсети

Департаменты на своих страницах делятся новостями и нововведениями в своих сферах, отвечают на вопросы жителей, разъясняют сложные ситуации, а также показывают результаты своей работы. В сообществах 26 муниципалитетов региона появляются новости городов и районов, а также важная информация для жителей — о плановых ремонтных работах, итогах встреч и совещаний, вакансиях.
По данным ЦУР Тюменской области, самыми популярными страницами «ВКонтакте» среди органов власти региона являются сообщества департаментов информатизации и здравоохранения, у них более 9,5 тысячи подписчиков. В Telegram больше всего читателей на каналах департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. А в «Одноклассниках» лидерами по числу подписчиков стали департаменты АПК и гражданской защиты и пожарной безопасности области.Среди администраций городов и районов в соцсетях по количеству подписчиков лидируют Тюмень и Тобольск. Но активно страницы и каналы ведут все муниципалитеты.
Жители Тюменской области могут оставить вопрос или сообщение в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или на странице ЦУР во «ВКонтакте».