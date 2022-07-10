Все департаменты Тюменской области работают с населением через соцсети

По данным ЦУР Тюменской области, самыми популярными страницами «ВКонтакте» среди органов власти региона являются сообщества департаментов информатизации и здравоохранения, у них более 9,5 тысячи подписчиков. В Telegram больше всего читателей на каналах департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования и департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. А в «Одноклассниках» лидерами по числу подписчиков стали департаменты АПК и гражданской защиты и пожарной безопасности области.Среди администраций городов и районов в соцсетях по количеству подписчиков лидируют Тюмень и Тобольск. Но активно страницы и каналы ведут все муниципалитеты.