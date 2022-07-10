Александр Моор: у рыбохозяйственного комплекса Тюменской области есть потенциал

В свою очередь отметим, что в рыбохозяйственный водный фонд Тюменской области входит свыше полутора тысяч озер площадью более 320 тысяч гектаров. Пастбищное рыбоводство осуществляют порядка 70 предприятий. При этом некоторые предприятия осуществляют одновременно несколько видов ведения хозяйства. В каждой технологии ведения аквакультуры есть свои преимущества.