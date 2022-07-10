Александр Моор: у рыбохозяйственного комплекса Тюменской области есть потенциал

Глава региона отметил, что в Тюменской области с ее многочисленными озерами и реками рыболовство и рыбоводство играют особую роль в экономике, вносят свой весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и восстановление водных биологических ресурсов. В этой сфере трудятся настоящие профессионалы, увлеченные выбранным делом люди.
«В нашем регионе более 70 предприятий и индивидуальных предпринимателей ведут рыбохозяйственную деятельность, обеспечивают тюменцев и жителей других территорий рыбной продукцией. Есть у нас и свои узнаваемые бренды в этой отрасли. Активно развивается индустриальное рыбоводство, которое пополняет рынок ценными видами рыб», говорится в поздравлении.
Александр Моор подчеркнул, что у рыбохозяйственного комплекса есть достижения, а главное – потенциал для дальнейшего развития и роста.
Глава региона пожелал всем специалистам успехов в работе, а любителям порыбачить с удочкой – удачного клева.
В свою очередь отметим, что в рыбохозяйственный водный фонд Тюменской области входит свыше полутора тысяч озер площадью более 320 тысяч гектаров. Пастбищное рыбоводство осуществляют порядка 70 предприятий. При этом некоторые предприятия осуществляют одновременно несколько видов ведения хозяйства. В каждой технологии ведения аквакультуры есть свои преимущества.