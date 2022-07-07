Потребительские кооперативы принимают на реализацию у тюменцев молоко, мясо и овощи

Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов от общего объема молока, закупаемого у населения. По итогам за 2021 год кооперативами заготовлено 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тысяч тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов, оказано различных видов услуг более чем на 43 миллиона рублей. В целом за 2021 год суммарная выручка кооперативов составила 1527,2 млн рублей.