Потребительские кооперативы принимают на реализацию у тюменцев молоко, мясо и овощи

Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90 процентов от общего объема молока, закупаемого у населения. По итогам за 2021 год кооперативами заготовлено 36,1 тыс. тонн молока, 1,8 тысяч тонн мяса, 168 тонн картофеля и овощей, 5 тонн дикоросов, оказано различных видов услуг более чем на 43 миллиона рублей. В целом за 2021 год суммарная выручка кооперативов составила 1527,2 млн рублей.
Действующая в регионе система сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации обладает значительным кредитным портфелем — свыше 754,1 млн рублей. При разумном руководстве финансовыми потоками система способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан в доступных займах на развитие сельскохозяйственного производства. Так, по итогам 2021 года кредитными кооперативами выдано 2020 займов на сумму 447,6 млн рублей. Средства направлены на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Членами кредитных кооперативов являются 10 тыс. субъектов малых форм хозяйствования, из них 95% граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации предусмотрена государственная поддержка из средств областного и федерального бюджетов. Так, в прошлом году из средств областного и федерального бюджетов для субсидирования затрат кооперативов выделено 194,9 млн рублей.
Стоит напомнить, что агропромышленный комплекс Тюменской области много лет подряд не только закрывает собственную потребность по производству сельскохозяйственной продукции, но и занимает лидирующие позиции по ее изготовлению на территории Уральского федерального округа.