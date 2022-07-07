Импортозамещение в царской России: Как русский агроном изобрел первый в мире комбайн

Первый американский комбайн появился в 1879 году, испытания проводились в имении Гуфман, в Мериди, штат Калифорния. Комбайн приводился в движение 24 мулами при посредстве 7 рабочих и во время испытаний обработал 4 десятины за 10-часовой рабочий день. Американцы смогли обработать столько же сколько сделала машина Власенко, но русскому комбайну для этого нужно было три лошади и один погонщик. Один из американских журналистов в 1883 году отметил, что американский комбайн «очень похож на машину Власенко», но вскоре все об этом позабыли. При всей схожести американский комбайн не смог достичь тех же самых показателей по энергозатратам и использованию человеческих ресурсов, что были у жнеи-молотилки Власенко, к тому же американец, по свидетельствам очевидцев, терял значительную часть зерна и не мог работать в дождливую погоду. Подглядев у Андрея Власенко идею отказа от сбора снопов и объединения в одном механизме жатвы и молотьбы, американский инженер технически реализовал её гораздо хуже русского агронома.