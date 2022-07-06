Жители Тюмени жалуются на отсутствие тротуара вдоль дороги к микрорайону Антипино

Представители администрации Тюмени заявили, что сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта уже создали проектную документацию по объекту. Они расширят проезжую часть к микрорайону Антипино до четырех полос движения, проложат тротуары, велосипедные дорожки и поставят наружное освещение. Кроме того, там появятся водоотвод, технические средства организации дорожного движения и инженерные коммуникации. Когда все эти планы будут воплощены в жизнь, не сообщается. Чиновники ссылаются на плохие условия финансирования дорожной деятельности.