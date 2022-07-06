Жители Тюмени жалуются на отсутствие тротуара вдоль дороги к микрорайону Антипино

Posted 6 июля 2022,, 10:35
Published 6 июля 2022,, 10:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Людям, выходящим из общественного транспорта, приходится идти на работу по обочине автотрассы. По шоссе сплошным потоком следуют легковые и грузовые машины. По такой загруженной дороге ходить и передвигаться на велосипеде опасно, пишет «ВКонтакте» горожанка Ирина Ихсанова.
Женщине жалко пешеходов. В дождь там становится очень грязно. Зимой приходится протаптывать тропу.
Другие тюменцы с Ихсановой солидарны. Автомобилистам мешают велосипедисты. На дороге может произойти серьезное ДТП. Знака об ограничении скорости там нет. Машины «летают» со скоростью 100 километров в час.
Представители администрации Тюмени заявили, что сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта уже создали проектную документацию по объекту. Они расширят проезжую часть к микрорайону Антипино до четырех полос движения, проложат тротуары, велосипедные дорожки и поставят наружное освещение. Кроме того, там появятся водоотвод, технические средства организации дорожного движения и инженерные коммуникации. Когда все эти планы будут воплощены в жизнь, не сообщается. Чиновники ссылаются на плохие условия финансирования дорожной деятельности.