В Тюмени квартиросъемщики бросили умирать собаку

Собственница жилья решила разорвать договор с арендаторами. Сама квартира сильно пострадала. На полу были раскиданы вещи и мусор. Доступа к туалету у пса не было. Жилье снимали две молодые девушки. Ранее их предупредили, что держать собаку там нельзя. Пса забрали волонтеры, и отдали его на передержку.