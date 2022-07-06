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Posted 6 июля 2022,, 09:24

Published 6 июля 2022,, 09:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени квартиросъемщики бросили умирать собаку

6 июля 2022, 09:24
В административном центре Тюменской области в многоэтажке в жилого комплекса «Мыс 2.0» в одной из квартир обнаружили умирающего пса.

Соседи несколько дней слышали из-за стенки жалобный вой и скулеж. Об этом информирует «КП-Тюмень».

Собственник квартиру сдавал. На поиски хозяина жилья у соседей ушло время. Когда люди открыли дверь, то увидели в комнате изможденную собаку. Животное очень хотело есть. Хозяйка квартиры заявила, что вещи арендаторов на месте. Почему они бросили своего питомца, неизвестно.

Собственница жилья решила разорвать договор с арендаторами. Сама квартира сильно пострадала. На полу были раскиданы вещи и мусор. Доступа к туалету у пса не было. Жилье снимали две молодые девушки. Ранее их предупредили, что держать собаку там нельзя. Пса забрали волонтеры, и отдали его на передержку.

По словам волонтера группы помощи животным «ЖиВи» Дианы Третьяковой, обычно тюменцы избавляются от ненужных домашних питомцев более традиционным способом. Они выбрасывают щенят и котят в мусорные баки. Информация о таких случаях поступает каждый день.

Несколько дней назад в лесу около Тюмени грибник обнаружил коробку с кошкой и недельными котятами. Если выброшенных на мусорку животных еще можно успеть спасти, то вывезенные в лес погибают мучительной смертью. Часто котят находят в пакетах, уже мертвых.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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