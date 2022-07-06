В Тюмени квартиросъемщики бросили умирать собаку

Posted 6 июля 2022,, 09:24
Published 6 июля 2022,, 09:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Собственник квартиру сдавал. На поиски хозяина жилья у соседей ушло время. Когда люди открыли дверь, то увидели в комнате изможденную собаку. Животное очень хотело есть. Хозяйка квартиры заявила, что вещи арендаторов на месте. Почему они бросили своего питомца, неизвестно.
Собственница жилья решила разорвать договор с арендаторами. Сама квартира сильно пострадала. На полу были раскиданы вещи и мусор. Доступа к туалету у пса не было. Жилье снимали две молодые девушки. Ранее их предупредили, что держать собаку там нельзя. Пса забрали волонтеры, и отдали его на передержку.
По словам волонтера группы помощи животным «ЖиВи» Дианы Третьяковой, обычно тюменцы избавляются от ненужных домашних питомцев более традиционным способом. Они выбрасывают щенят и котят в мусорные баки. Информация о таких случаях поступает каждый день.
Несколько дней назад в лесу около Тюмени грибник обнаружил коробку с кошкой и недельными котятами. Если выброшенных на мусорку животных еще можно успеть спасти, то вывезенные в лес погибают мучительной смертью. Часто котят находят в пакетах, уже мертвых.