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Тюменские студенты вошли в десятку лучших команд на Всероссийском фестивале ГТО

6 июля 13:07
Фото: ГАУ ЦСП / департамент физической культуры, спорта и допобразования
5 июля в городе Грозном на территории спорткомплекса им. С. Г. Билимханова завершился фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов вузов, в том числе тюменских, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и допобразования.

На соревнования в Чечню приехали 300 студентов из 36 субъектов РФ, представляющих 38 высших учебных заведений. Команда Тюменского индустриального университета достойно представила Тюменскую область на фестивале.

В течение нескольких дней команды вузов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочных соревнований, состязались друг с другом в различных спортивных дисциплинах: бег 100 м, 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.

Тюменские спортсмены активно боролись за достижение лучшего результата и, благодаря напористости и упорству, заняли 9 место в общекомандном зачете.

Кроме того, в каждой дисциплине велось и личное первенство. Лучший результат среди тюменских девушек показала Анастасия Молокотина, студентка второго курса Высшей инженерной школы и кандидат в мастера спорта по плаванию. В итоговом протоколе из 150 участниц девушка заняла 5 место.

Среди юношей отличился Даниил Шефер: он занял 26 место из 151 участника в личном зачете.

Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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