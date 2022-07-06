Тюменские студенты вошли в десятку лучших команд на Всероссийском фестивале ГТО

На соревнования в Чечню приехали 300 студентов из 36 субъектов РФ, представляющих 38 высших учебных заведений. Команда Тюменского индустриального университета достойно представила Тюменскую область на фестивале.
В течение нескольких дней команды вузов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочных соревнований, состязались друг с другом в различных спортивных дисциплинах: бег 100 м, 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.
Тюменские спортсмены активно боролись за достижение лучшего результата и, благодаря напористости и упорству, заняли 9 место в общекомандном зачете.
Кроме того, в каждой дисциплине велось и личное первенство. Лучший результат среди тюменских девушек показала Анастасия Молокотина, студентка второго курса Высшей инженерной школы и кандидат в мастера спорта по плаванию. В итоговом протоколе из 150 участниц девушка заняла 5 место.
Среди юношей отличился Даниил Шефер: он занял 26 место из 151 участника в личном зачете.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.