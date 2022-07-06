Тюменские студенты вошли в десятку лучших команд на Всероссийском фестивале ГТО

В течение нескольких дней команды вузов, набравшие наибольшее количество баллов по итогам отборочных соревнований, состязались друг с другом в различных спортивных дисциплинах: бег 100 м, 2000 м (женщины), 3000 м (мужчины), подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины) и низкой перекладины (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание 50 м, стрельба из пневматической винтовки.