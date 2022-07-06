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Центр «Семья» приглашает жителей и гостей Тюмени на фестиваль «На газоне»

6 июля 10:21
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В областной столице 9 июля с 15:00 до 18:00 в экопарке «Затюменский» пройдет самый семейный фестиваль — «На газоне», организованный региональным центром «Семья» при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

Экопарк станет местом притяжения тех, кто любит активный отдых и насыщенные выходные.

«Мы приглашаем маленьких гостей и их родителей, чтобы зарядиться позитивом, насладиться свежим воздухом и весело провести время с родными и близкими. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. Семья и семейные ценности неразрывно связаны между собой и друг без друга не существуют, а мы так скучали по фестивалю, что с нетерпением ждем субботы и встречи с вами», отметили организаторы фестиваля.

В программе — творческие и кулинарные мастер-классы, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей, уличный кукольный спектакль и шоу-программа.

Семьи смогут принять участие в квесте с увлекательными заданиями, получить крутые подарки и побороться за главный приз — гриль-барбекю для дачи и пикника.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области последовательно работает над укреплением института семьи — традиционной ценности российского общества. На это направлено множество региональных программ и акций.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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