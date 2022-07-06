Центр «Семья» приглашает жителей и гостей Тюмени на фестиваль «На газоне»

«Мы приглашаем маленьких гостей и их родителей, чтобы зарядиться позитивом, насладиться свежим воздухом и весело провести время с родными и близкими. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности. Семья и семейные ценности неразрывно связаны между собой и друг без друга не существуют, а мы так скучали по фестивалю, что с нетерпением ждем субботы и встречи с вами», отметили организаторы фестиваля.