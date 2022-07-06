nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2022,, 15:32

Published 6 июля 2022,, 15:32

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Стало известно, как сэкономить на "параллельных" гаджетах

6 июля 2022, 15:32
Жители России теперь смогут покупать гаджеты по цене до 70% дешевле. Речь о приборах, ввезенных в РФ в рамках параллельного импорта.

Как пишет News.ru, на прилавках магазинов техники теперь появятся версии товаров, произведенные для жителей других стран. Примечательно, что такие товары могут стоить на 5-70% дешевле, чем раньше. Впрочем, с эксплуатацией недорогих гаджетов, ввезенных по параллельному импорту, могут возникнуть и сложности: например, клавиатура на английском, несовместимость смартфонов с российскими операторами связи, необходимость обновить установленные программы. Также не каждый такой прибор подлежит ремонту по гарантии.

Новостям о продаже в магазинах «параллельных» гаджетов предшествовало сообщение, что в магазины re:Store, продающие технику Apple, начали завозить iPhone и MacBook по параллельному импорту. В компании Inventive Retail Group, куда входит re:Store, рассказали, что торговые точки уже начали продавать приборы, ввезенные в страну в июне 2022 года. Также они продают и товар, ввезенный до марта 2022 года.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
Подпишитесь
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
Сегодня, 07:24
Переработки и кумовство: тюменский водитель автобуса раскрыл изнанку своей работы
Сегодня, 07:33
В Тюмени мигранты увольняются со строек
Сегодня, 04:17
От тюменских почв до орловских дорог: за что судят принципиального доцента Бауманки?
Сегодня, 01:28
«Цена меня поразила!»: тюменка рассказала, почему предпочла вторичку новостройкам
Сегодня, 09:14
В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области
Сегодня, 02:28