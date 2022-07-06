Стало известно, как сэкономить на "параллельных" гаджетах

Posted 6 июля 2022,, 15:32
Published 6 июля 2022,, 15:32
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет News.ru, на прилавках магазинов техники теперь появятся версии товаров, произведенные для жителей других стран. Примечательно, что такие товары могут стоить на 5-70% дешевле, чем раньше. Впрочем, с эксплуатацией недорогих гаджетов, ввезенных по параллельному импорту, могут возникнуть и сложности: например, клавиатура на английском, несовместимость смартфонов с российскими операторами связи, необходимость обновить установленные программы. Также не каждый такой прибор подлежит ремонту по гарантии.
Новостям о продаже в магазинах «параллельных» гаджетов предшествовало сообщение, что в магазины re:Store, продающие технику Apple, начали завозить iPhone и MacBook по параллельному импорту. В компании Inventive Retail Group, куда входит re:Store, рассказали, что торговые точки уже начали продавать приборы, ввезенные в страну в июне 2022 года. Также они продают и товар, ввезенный до марта 2022 года.