Стало известно, как сэкономить на "параллельных" гаджетах

Как пишет News.ru, на прилавках магазинов техники теперь появятся версии товаров, произведенные для жителей других стран. Примечательно, что такие товары могут стоить на 5-70% дешевле, чем раньше. Впрочем, с эксплуатацией недорогих гаджетов, ввезенных по параллельному импорту, могут возникнуть и сложности: например, клавиатура на английском, несовместимость смартфонов с российскими операторами связи, необходимость обновить установленные программы. Также не каждый такой прибор подлежит ремонту по гарантии.