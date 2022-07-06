Открытие второй смены в пришкольных летних лагерях Тюменской области прошло успешно

«Обязательно напомните детям о правилах дорожного движения. И повлияйте, чтобы они надевали защитные приспособления. Ведь если юные велосипедисты еще носят шлемы, то ребята, пользующиеся самокатами, зачастую игнорируют защиту. А ведь самокат может быть травмоопасным, особенно если он электрический и развивает значительную скорость», отмечают медики.