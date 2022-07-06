Открытие второй смены в пришкольных летних лагерях Тюменской области прошло успешно

За самочувствием ребят присматривают врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры городских поликлиник. К примеру, за школы № 9, № 43 и № 94 отвечают специалисты отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях городской поликлиники № 1, а это больше 350 подопечных.
«За оказанием неотложной помощи дети обращаются крайне редко. Даже если идут спартакиады, веселые старты или другие подвижные мероприятия, специалисты школ принимают все необходимые меры безопасности и не допускают факты травматизма. Поэтому юные пациенты подходят к медикам в основном с жалобами на ссадины или мозоль из-за неудобной обуви»,пояснила врач-педиатр Наталья Лазуренко.
Но если в пришкольном лагере дети находятся под присмотром педагогов и медиков, то добираются от дома они самостоятельно. И зачастую пользуются велосипедами и самокатами.
«Обязательно напомните детям о правилах дорожного движения. И повлияйте, чтобы они надевали защитные приспособления. Ведь если юные велосипедисты еще носят шлемы, то ребята, пользующиеся самокатами, зачастую игнорируют защиту. А ведь самокат может быть травмоопасным, особенно если он электрический и развивает значительную скорость», отмечают медики.
Кроме того, медработники проводят для детей полезные мастер-классы. Для младших ребятишек полезны знания о правильном мытье рук, гигиене полости рта и зарядке. Школьникам постарше рассказывают о правильном питании, физической активности и вредных привычках, которые необходимо избегать.