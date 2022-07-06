Начался прием заявок на спецконкурс грантов губернатора Тюменской области для СО НКО

Специальный конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области проводится для СО НКО, работающих в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотического воспитания, развития внутренней трудовой миграции.
Гранты предоставляются на реализацию социально значимых проектов по 3 направлениям:
Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 миллионов рублей.
Приём заявок на спецконкурс начнется с 09 часов 00 минут 11 июля 2022 года и продлится до 17 часов 00 минут 19 августа 2022 года. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 3 сентября 2022 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года.
Заявки на спецконкурс подаются через личный кабинет в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса тюменьгранты.72to.ru.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.