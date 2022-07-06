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Начался прием заявок на спецконкурс грантов губернатора Тюменской области для СО НКО

6 июля 12:01
Фото: сайт правительства Тюменской области
В рамках спецконкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в форме субсидии от 300 тысяч до 1,3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Специальный конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области проводится для СО НКО, работающих в сфере социального обслуживания, социальной поддержки и защиты, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, патриотического воспитания, развития внутренней трудовой миграции.

Гранты предоставляются на реализацию социально значимых проектов по 3 направлениям:

  • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (предусмотренная сумма на проекты — 7 миллионов рублей);
  • оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции (предусмотренная сумма на проекты — 1,5 миллионов рублей);
  • сохранение исторической памяти (предусмотренная сумма на проекты — 6,5 миллионов рублей);

Общая сумма конкурсного фонда составляет 15 миллионов рублей.

Приём заявок на спецконкурс начнется с 09 часов 00 минут 11 июля 2022 года и продлится до 17 часов 00 минут 19 августа 2022 года. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 3 сентября 2022 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года.

Заявки на спецконкурс подаются через личный кабинет в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса тюменьгранты.72to.ru.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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