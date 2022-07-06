Начался прием заявок на спецконкурс грантов губернатора Тюменской области для СО НКО

Приём заявок на спецконкурс начнется с 09 часов 00 минут 11 июля 2022 года и продлится до 17 часов 00 минут 19 августа 2022 года. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 3 сентября 2022 года. Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 октября 2022 года.