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Муниципалитеты Тюменской области получат гранты на улучшение инвестиционного климата

6 июля 11:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Подведены итоги ежегодного рейтинга оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Тюменской области за 2021 год. Об этом сегодня, 6 июля, рассказали в региональном департаменте экономики.

Рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата в муниципалитетах, мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, по увеличению доходной части местных бюджетов, повышению уровня занятости, развитию жилищного строительства.

Эффективная работа муниципалитетов по улучшению состояния предпринимательского и инвестиционного климата на каждой территории способствует развитию региональной экономики в целом.

Муниципальным образованиям, вошедшим в первую десятку рейтинга, предусмотрены гранты в размере от 1 до 10 млн рублей в зависимости от места в рейтинге.

Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий — 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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