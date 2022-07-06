Муниципалитеты Тюменской области получат гранты на улучшение инвестиционного климата

Рейтинг оценивает состояние инвестиционного и предпринимательского климата в муниципалитетах, мотивирует органы местного самоуправления на принятие действенных мер для реализации инвестиционного потенциала, созданию благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, по увеличению доходной части местных бюджетов, повышению уровня занятости, развитию жилищного строительства.
Эффективная работа муниципалитетов по улучшению состояния предпринимательского и инвестиционного климата на каждой территории способствует развитию региональной экономики в целом.
Муниципальным образованиям, вошедшим в первую десятку рейтинга, предусмотрены гранты в размере от 1 до 10 млн рублей в зависимости от места в рейтинге.
Стоит отметить, что политика правительства Тюменской области в сфере повышения инвестиционной привлекательности и государственной поддержки бизнеса на протяжении многих лет направлена на диверсификацию региональной экономики и развитие обрабатывающих отраслей. Рост промышленного производства в первую очередь обеспечен развитием обрабатывающих предприятий — 122,4%. По итогам прошлого года по этому показателю Тюменская область вошла в десятку самых успешных регионов России. Кроме того, в 2021 году область увеличила производство бумаги и бумажных изделий, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, а также показатели по ремонту и монтажу машин и оборудования.