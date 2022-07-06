nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Губернатор Тюменской области провел рейд по строительным площадкам Тюмени

6 июля 11:40
Фото: «НашГород»
Глава Тюменской области Александр Моор провел выездное совещание с представителями мэрии Тюмени, в ходе которого они посетили строительные площадки, где сейчас прокладывают дороги, строят школы и благоустраивают дворовые территории города. Как оказалось, в некоторые проектные решения придется внести коррективы.

Строительство дорог

Улицу Тимофея Кармацкого очень ждут нынешние и будущие жители заречной части города. Так как пока только по ней можно будет добраться до домов, что располагаются и строятся в квартале «Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура».

План строительства улицы Тимофея Кармацкого
Фото: «НашГород»

Губернатору доложили, что протяженность улицы составит 1,9 километра. Проезжая часть будет четырехполосной, ее ширина составит 14 метров.

Нынешний этап работ
Фото: «НашГород»

Также здесь предусмотрено строительство пешеходной дорожки, ширина которой составит 2,25 метра. Но еще к ней будет примыкать и велодорожка, шириной в 1,5 метра.

По условиям договора работы должны быть выполнены к 15 ноября 2023-го года. Контракт на строительство выиграл «ТОДЭП».

Улицу пробивают от Алебашевской до Мельникайте
Фото: «НашГород»

Развития дорожной инфраструктуры ждали и в районе Ново-Патрушева, где работы ведутся уже третий год. В 2020-м году здесь построили 2,58 километра дорог, это улицы Шарова и Митинского. В 2021 улицу Монтажников продлили от улицы Федюнинского до границы города — 1,26 километра.

Сейчас в Ново-Патрушева сотрудники «ТОДЭП» продлевают на 0,88 километра улицу Трофимовой (на участке от Митинского до Монтажников). Работы планируют завершить до 1 ноября текущего года.

Работы здесь проводит "ТОДЭП"
Фото: «НашГород»

Также 1,33 дополнительных километра они прокладывают по улицам Посьета и Никитина. Их строительство обходится более чем в 277 млн рублей. Закончить работы по строительству этих дорог, а также установку наружного освещения, ливневой и кабельной канализаций, сетей связи, а также переустройство инженерных сетей необходимо завершить к 15 ноября 2023 года.

А вот строительству шестиполосной дороги в границах улиц Губернская –Закалужская — Московский тракт жители Тюменской слободы, сквозь которую она и пройдет, не особо рады. Но негодования жителей на выезде коснулись лишь косвенно. Перед Губернатором лишь отчитались, что пересадили отсюда около 200 деревьев, за которые переживали местные жители.

Шестиполосную трассу уже заложили
Фото: «НашГород»
План развития дорожной инфораструктуры в Тюменской слободе
Фото: «НашГород»

Александр Моор поинтересовался, что будет с оставшимся здесь островком деревьев, которые располагаются неподалеку.

Как оказалось, эти территории планировалось отдать под застройку. Однако губернатор решил, что стоило бы сохранить деревья и пообещал подумать над вариантом реализации этой затеи.

Островок, что справа, заинтересовал Александра Моора
Фото: «НашГород»

Здесь дорогу также прокладывает «ТОДЭП». К 5 ноября 2024 года здесь в рамках строительства также должны проложить велосипедную дорожку и оборудовать ливневую канализацию.

Реконструкция улицы Дзержинского

Реконструкцию улицы Дзержинского планируется завершить до конца этого года. Согласно контракту все работы должны быть завершены к 30 октября 2023 года, но работы ведутся с большим опережением сроков.

«Мы с подрядной организацией взяли на себя повышенные обязательства, сетевые компании хорошо выполняют работы — это позволяет рассчитывать, что мы закончим благоустройство на год раньше», сообщил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.

Глава города Руслан Кухарук рассказал, что в следующем году на Дзержинского будут вестись работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.

Также вдоль улицы пообещали высадить 584 новых дерева, 8451 кустарник и 8768 многолетников.

Долгожданные школы и детский сад

Сейчас в микрорайоне «Ямальский-2» проживает более 4 тысяч детей от 0 до 7 лет. Однако садик здесь появится всего на 550 мест. Запись в него откроют за месяц до официального начала работы, чтобы не создавать суматоху среди родителей.

План строительства
Фото: «НашГород»

Но площадь его составит 6,3 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрена организация 24 групп, 6 из них для ясельного и раннего возраста. Объект планируют сдать до конца года, хотя по срокам объект должны сдать к 3 марта 2023 года.

Нынешний этап строительства
Фото: «НашГород»

Строительство школы на 1200 мест «Ямальском-2» Александр Моор также не обошел. Строительно-монтажные работы здесь ведутся за счет инфраструктурного кредита. Деньги из областного бюджета пошли на разработку проекта и установку видеонаблюдения.

Фото: «НашГород»

Общая площадь школы составит 20,2 тысяч квадратных метров, здесь предусмотрены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Еще одну школу строят в Ново-Патрушева. Ее площадь составит уже 55,8 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из 3 блоков.

Фото: «НашГород»

Первый будет высотой в 4 этажа и там будут обучаться дети с 5 по 11 класс. Во втором блоке, который будет состоять из 3 этажей, разместят столовую, актовый и спортивный залы, а также библиотеку. Третий трехэтажный блок предназначен для учеников начальных классов.

Планируется, что дети пойдут туда учится уже в начале 2023-го года.

Благоустройство придомовых территорий

Во дворе дома № 120 на улице Широтной уже установили турниковый и детский комплексы. Но жителей больше волновало не новое оборудование, а насущные проблемы.

Так одна из жительниц пожаловалась Руслану Кухаруку и Александру Моору на то, что этот двор регулярно топит. Ливневок здесь нет, откосов тоже.

Фото: «НашГород»

О конкретный действиях в связи с этой проблемой говорить не стали, так как вопрос был незапланированным. Но все же пообещали подумать над решением проблемы.

Хотя с этим стоит поторопиться, все работы здесь завершат к 22 октября текущего года.

Последней точкой путешествия губернатора стала территория домов № 15 и 17 на улице Линейной. Ранее здесь планировали построить дорогу, но жители были яро против. Они смогли отвоевать тихий уголок и теперь здесь разбили детскую площадку и высадили деревья.

Фото: «НашГород»

Работы на Линейной еще ведутся, их закончат к 31 октября этого года.

«У нас сейчас ни на одном объекте нет проблем с импортозамещением, санкции не повлияли на сроки работ, а потому многие из сегодняшних объектов будут сданы даже с опережением сроков», сказал Александр Моор, подводя итоги поездки.

#Новости#Алена Патрушева#Город
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20