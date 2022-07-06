Губернатор Тюменской области провел рейд по строительным площадкам Тюмени

Сейчас в микрорайоне «Ямальский-2» проживает более 4 тысяч детей от 0 до 7 лет. Однако садик здесь появится всего на 550 мест. Запись в него откроют за месяц до официального начала работы, чтобы не создавать суматоху среди родителей.