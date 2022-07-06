Губернатор Тюменской области провел рейд по строительным площадкам Тюмени

Улицу Тимофея Кармацкого очень ждут нынешние и будущие жители заречной части города. Так как пока только по ней можно будет добраться до домов, что располагаются и строятся в квартале «Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — река Тура».
Губернатору доложили, что протяженность улицы составит 1,9 километра. Проезжая часть будет четырехполосной, ее ширина составит 14 метров.
Также здесь предусмотрено строительство пешеходной дорожки, ширина которой составит 2,25 метра. Но еще к ней будет примыкать и велодорожка, шириной в 1,5 метра.
По условиям договора работы должны быть выполнены к 15 ноября 2023-го года. Контракт на строительство выиграл «ТОДЭП».
Развития дорожной инфраструктуры ждали и в районе Ново-Патрушева, где работы ведутся уже третий год. В 2020-м году здесь построили 2,58 километра дорог, это улицы Шарова и Митинского. В 2021 улицу Монтажников продлили от улицы Федюнинского до границы города — 1,26 километра.
Сейчас в Ново-Патрушева сотрудники «ТОДЭП» продлевают на 0,88 километра улицу Трофимовой (на участке от Митинского до Монтажников). Работы планируют завершить до 1 ноября текущего года.
Также 1,33 дополнительных километра они прокладывают по улицам Посьета и Никитина. Их строительство обходится более чем в 277 млн рублей. Закончить работы по строительству этих дорог, а также установку наружного освещения, ливневой и кабельной канализаций, сетей связи, а также переустройство инженерных сетей необходимо завершить к 15 ноября 2023 года.
А вот строительству шестиполосной дороги в границах улиц Губернская –Закалужская — Московский тракт жители Тюменской слободы, сквозь которую она и пройдет, не особо рады. Но негодования жителей на выезде коснулись лишь косвенно. Перед Губернатором лишь отчитались, что пересадили отсюда около 200 деревьев, за которые переживали местные жители.
Александр Моор поинтересовался, что будет с оставшимся здесь островком деревьев, которые располагаются неподалеку.
Как оказалось, эти территории планировалось отдать под застройку. Однако губернатор решил, что стоило бы сохранить деревья и пообещал подумать над вариантом реализации этой затеи.
Здесь дорогу также прокладывает «ТОДЭП». К 5 ноября 2024 года здесь в рамках строительства также должны проложить велосипедную дорожку и оборудовать ливневую канализацию.
Реконструкцию улицы Дзержинского планируется завершить до конца этого года. Согласно контракту все работы должны быть завершены к 30 октября 2023 года, но работы ведутся с большим опережением сроков.
«Мы с подрядной организацией взяли на себя повышенные обязательства, сетевые компании хорошо выполняют работы — это позволяет рассчитывать, что мы закончим благоустройство на год раньше», сообщил руководитель управы Центрального округа Артем Павлюченко.
Глава города Руслан Кухарук рассказал, что в следующем году на Дзержинского будут вестись работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.
Также вдоль улицы пообещали высадить 584 новых дерева, 8451 кустарник и 8768 многолетников.
Сейчас в микрорайоне «Ямальский-2» проживает более 4 тысяч детей от 0 до 7 лет. Однако садик здесь появится всего на 550 мест. Запись в него откроют за месяц до официального начала работы, чтобы не создавать суматоху среди родителей.
Но площадь его составит 6,3 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрена организация 24 групп, 6 из них для ясельного и раннего возраста. Объект планируют сдать до конца года, хотя по срокам объект должны сдать к 3 марта 2023 года.
Строительство школы на 1200 мест «Ямальском-2» Александр Моор также не обошел. Строительно-монтажные работы здесь ведутся за счет инфраструктурного кредита. Деньги из областного бюджета пошли на разработку проекта и установку видеонаблюдения.
Общая площадь школы составит 20,2 тысяч квадратных метров, здесь предусмотрены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.
Еще одну школу строят в Ново-Патрушева. Ее площадь составит уже 55,8 тысяч квадратных метров. Она будет состоять из 3 блоков.
Первый будет высотой в 4 этажа и там будут обучаться дети с 5 по 11 класс. Во втором блоке, который будет состоять из 3 этажей, разместят столовую, актовый и спортивный залы, а также библиотеку. Третий трехэтажный блок предназначен для учеников начальных классов.
Планируется, что дети пойдут туда учится уже в начале 2023-го года.
Во дворе дома № 120 на улице Широтной уже установили турниковый и детский комплексы. Но жителей больше волновало не новое оборудование, а насущные проблемы.
Так одна из жительниц пожаловалась Руслану Кухаруку и Александру Моору на то, что этот двор регулярно топит. Ливневок здесь нет, откосов тоже.
О конкретный действиях в связи с этой проблемой говорить не стали, так как вопрос был незапланированным. Но все же пообещали подумать над решением проблемы.
Хотя с этим стоит поторопиться, все работы здесь завершат к 22 октября текущего года.
Последней точкой путешествия губернатора стала территория домов № 15 и 17 на улице Линейной. Ранее здесь планировали построить дорогу, но жители были яро против. Они смогли отвоевать тихий уголок и теперь здесь разбили детскую площадку и высадили деревья.
Работы на Линейной еще ведутся, их закончат к 31 октября этого года.
«У нас сейчас ни на одном объекте нет проблем с импортозамещением, санкции не повлияли на сроки работ, а потому многие из сегодняшних объектов будут сданы даже с опережением сроков», сказал Александр Моор, подводя итоги поездки.