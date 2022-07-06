Александр Моор проверил ход строительства соцобъектов в Тюмени

В границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт (ул. Калинина, Ф.Салманова) в ноябре 2024 года появится шестиполосная магистраль, велосипедная дорожка, наружное освещение и ливневая канализация. Кроме этого, Александр Моор поручил создать зеленый уголок рядом с новой улицей, отметив, что за время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья и дома на этом участке строить не нужно.