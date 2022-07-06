Александр Моор проверил ход строительства соцобъектов в Тюмени

Глава региона проконтролировал строительство детского сада на 550 мест в тюменском микрорайоне Ямальский-2. Подрядчик уже возвел трехэтажное здание, начинается внутренняя отделка помещений. Будет сформировано 24 группы, в том числе для детей ясельного возраста. Объект сдадут раньше срока — в конце 2022 года вместо 2023-го.
«Сегодня у жителей Тюмени большой запрос на новые социальные объекты, тем более в тех районах, которые активно развиваются. Мы стараемся максимально синхронизировать жилищное строительство и ввод новых детских садов и школ», отметил Александр Моор.
Также раньше срока планируют сдать школу в жилом микрорайоне Ново-Патрушево на 1200 мест. Ее введут в эксплуатацию до 1 января 2023 года (в контракте — 15 марта 2023 года).
«Жизнь показывает, что объекты строятся гораздо быстрее, чем нормативный срок в договоре. Потребовалось небольшое время для замены некоторого оборудования, но это никак не сказалось на конечном сроке сдачи объекта», пояснил губернатор.
Губернатор региона оценил и ход строительства трех дорог. На новой улице Тимофея Кармацкого в квартале Алебашевская — Дружбы — Мельникайте — р. Тура обустраивают проезжую часть, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. Длина четырехполосной улицы составит 1,9 км. Строительство завершат в ноябре 2023 года.
В жилом районе Ново-Патрушево в ноябре построят проезжую часть, обустроят тротуары, смонтируют наружное освещение на улице Валентины Трофимовой (на участке от ул. Митинского до ул. Монтажников). Сейчас здесь делают ливневую канализацию, переустраивают инженерные сети. Также в стадии строительства — 1,33 км дороги по ул. Посьета и ул. Никитина. Все работы завершат в 2023 году.
В границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт (ул. Калинина, Ф.Салманова) в ноябре 2024 года появится шестиполосная магистраль, велосипедная дорожка, наружное освещение и ливневая канализация. Кроме этого, Александр Моор поручил создать зеленый уголок рядом с новой улицей, отметив, что за время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья и дома на этом участке строить не нужно.
Строительство всех дорог также идет по плану, на некоторых участках — с опережением.
Уделил внимание глава региона и скверу на улице Линейной в Восточном микрорайоне. Ранее возле домов № 15-17 планировалась дорога. Однако жители выступили с инициативой оборудовать территорию для отдыха. Общественное пространство обустраивается в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По графику работы завершат до конца октября 2022 года.
Еще один пункт в программе объезда — будущая пешеходная улица Дзержинского. Здесь обустроят террасы, а для юных тюменцев создадут детские площадки. Проектом предусмотрено озеленение: помимо деревьев, высадят около 6 000 многолетних растений и кустарников. Все работы завершат в 2023 году.