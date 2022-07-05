В Тюмень на туристический форум «Свои на Туре» приедут студенты со всей страны

В форуме примут участие объединения со всей России, которые занимаются развитием молодежного туризма. Студенты изучат туристический потенциал Тюменской области, посетят экскурсии, а также попробуют разработать проекты от формирования идеи до защиты.
Программа «Свои на Туре» состоит из двух треков:
разработка и реализация туристических продуктов (для организаторов маршрутов, гидов, экскурсоводов);
медиапродвижение туристических проектов (для организаторов событий, кураторов по информационному и медиасопровождению).
Участники первого трека научатся выявлять запросы и потребности молодежи, создавать уникальные туристические продукты. Студенты группы медиапродвижения узнают, как управлять информационной и событийной средой туристического сообщества или проекта, а также разработают для него мероприятия и PR-программы.
«Мы создали форум, чтобы познакомиться с единомышленниками, обсудить проблемы, с которыми сталкиваемся в своих регионах, и найти решения», отметили организаторы мероприятия.
К слову, туризм — одно из перспективных направлений для региона. Туристическая отрасль может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. В продвижение туризма регион вкладывает большие средства. В результате — количество туристов, посещающих области, ежегодно растет.