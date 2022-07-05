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В Тюмень на туристический форум «Свои на Туре» приедут студенты со всей страны

5 июля 10:45
Фото: сайт правительства Тюменской области
С 5 по 7 июля в Тюмени на площадке «Конторы пароходства» пройдет Всероссийский форум Welcome-центров и туристических клубов для студентов «Свои на Туре». Участники прослушают лекции, пройдут мастер-классы, обменяются опытом и пообщаются с экспертами, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В форуме примут участие объединения со всей России, которые занимаются развитием молодежного туризма. Студенты изучат туристический потенциал Тюменской области, посетят экскурсии, а также попробуют разработать проекты от формирования идеи до защиты.

Программа «Свои на Туре» состоит из двух треков:

разработка и реализация туристических продуктов (для организаторов маршрутов, гидов, экскурсоводов);

медиапродвижение туристических проектов (для организаторов событий, кураторов по информационному и медиасопровождению).

Участники первого трека научатся выявлять запросы и потребности молодежи, создавать уникальные туристические продукты. Студенты группы медиапродвижения узнают, как управлять информационной и событийной средой туристического сообщества или проекта, а также разработают для него мероприятия и PR-программы.

«Мы создали форум, чтобы познакомиться с единомышленниками, обсудить проблемы, с которыми сталкиваемся в своих регионах, и найти решения», отметили организаторы мероприятия.

К слову, туризм — одно из перспективных направлений для региона. Туристическая отрасль может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. В продвижение туризма регион вкладывает большие средства. В результате — количество туристов, посещающих области, ежегодно растет.

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