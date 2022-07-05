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В июне почти 80 юных тюменцев прошли инженерные летние смены

5 июля 10:02
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Инженерные летние смены проходят в Центра робототехники и АСУ Тюменской области. В первую летнюю смену здесь занимались 76 ребят, сообщает пресс-служба регионального депцифры.

С начала июня в проектной лаборатории проходят летние смены, на которых ребята изучают 3D-моделирование, сборку 3D-принтера, работают с лазерным станком, кодят свои первые игры и программируют Arduino. За июнь более 70 ребят поучаствовали в курсах.

Для записи на летние смены совсем не обязательно, чтобы ребенок был подготовленным и уже знал основы робототехники и программирования. Достаточно его желания и заинтересованности. Преподаватели смены проводят занятия в игровой форме, чтобы школьникам было интересно разбираться в сложных, на первый взгляд, механизмах и процессах.

Следующие курсы, на которые открыта запись, начнутся 11 июля: «Соревновательная робототехника» (до 15.07) и «Робототехника» (до 22.07). Все занятия проходят в проектной лаборатории по адресу: ул. Республики, 142.

Стоит отметить, что в Тюменской области сложилась эффективная система отдыха и оздоровления детей. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около 96%.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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