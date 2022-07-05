В июне почти 80 юных тюменцев прошли инженерные летние смены

Для записи на летние смены совсем не обязательно, чтобы ребенок был подготовленным и уже знал основы робототехники и программирования. Достаточно его желания и заинтересованности. Преподаватели смены проводят занятия в игровой форме, чтобы школьникам было интересно разбираться в сложных, на первый взгляд, механизмах и процессах.