В июне почти 80 юных тюменцев прошли инженерные летние смены

С начала июня в проектной лаборатории проходят летние смены, на которых ребята изучают 3D-моделирование, сборку 3D-принтера, работают с лазерным станком, кодят свои первые игры и программируют Arduino. За июнь более 70 ребят поучаствовали в курсах.
Для записи на летние смены совсем не обязательно, чтобы ребенок был подготовленным и уже знал основы робототехники и программирования. Достаточно его желания и заинтересованности. Преподаватели смены проводят занятия в игровой форме, чтобы школьникам было интересно разбираться в сложных, на первый взгляд, механизмах и процессах.
Следующие курсы, на которые открыта запись, начнутся 11 июля: «Соревновательная робототехника» (до 15.07) и «Робототехника» (до 22.07). Все занятия проходят в проектной лаборатории по адресу: ул. Республики, 142.
Стоит отметить, что в Тюменской области сложилась эффективная система отдыха и оздоровления детей. Так, в этом году увеличилось количество детей школьного возраста, которые могут отдохнуть и поправить здоровье в организациях отдыха детей. Охват всеми видами летней занятости юных тюменцев по всей области составляет около 96%.