Участников конкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на вебинары

График проведения вебинаров:
1. 15 июля 2022 года в 11 часов состоится вебинар для победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2022 года. В рамках вебинара будут обсуждены итоги конкурса, а также требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Вопросы заключения дополнительных соглашений к действующим соглашениям.
Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 12 часов 13 июля 2022 года на электронную почту [email protected].
2. 19 и 21 июля в 16 часов состоятся вебинары для участников, которые не победили в конкурсе. На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.
Для участия в мероприятии необходимо выбрать один из предложенных дней и подать заявку до 12.00 часов 15 июля 2022 года на электронную почту [email protected].
Знания, полученные на мероприятии, помогут представителям некоммерческих организаций в дальнейшем доработать свою заявку и подать её на участие в следующем конкурсе грантов губернатора Тюменской области.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.