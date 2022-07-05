Участников конкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на вебинары

1. 15 июля 2022 года в 11 часов состоится вебинар для победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2022 года. В рамках вебинара будут обсуждены итоги конкурса, а также требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Вопросы заключения дополнительных соглашений к действующим соглашениям.