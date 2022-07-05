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Участников конкурса грантов губернатора Тюменской области приглашают на вебинары

5 июля 12:04
Фото: сайт правительства Тюменской области
Для участников конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году проведут онлайн-встречи по вопросам сдачи отчетности, разбору ошибок, допущенных в заявках. Организатор вебинаров — региональный департамент социального развития.

График проведения вебинаров:

1. 15 июля 2022 года в 11 часов состоится вебинар для победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2022 года. В рамках вебинара будут обсуждены итоги конкурса, а также требования к сдаче отчетности по соглашению о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии, в том числе финансовой. Вопросы заключения дополнительных соглашений к действующим соглашениям.

Вебинар состоится по ссылке.

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку до 12 часов 13 июля 2022 года на электронную почту [email protected].

2. 19 и 21 июля в 16 часов состоятся вебинары для участников, которые не победили в конкурсе. На вебинаре участники обсудят итоги проведения конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2022 году, проанализируют ошибки, допущенные в заявках, услышат комментарии экспертов конкурса без привязки к персональным данным.

19 июля 2022 года вебинар состоится по ссылке.

21 июля 2022 года вебинар состоится по ссылке.

Для участия в мероприятии необходимо выбрать один из предложенных дней и подать заявку до 12.00 часов 15 июля 2022 года на электронную почту [email protected].

Знания, полученные на мероприятии, помогут представителям некоммерческих организаций в дальнейшем доработать свою заявку и подать её на участие в следующем конкурсе грантов губернатора Тюменской области.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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